هدف رسانه های غربی تخریب افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، روح الله احمد زاده کرمانی عصر امروز در مراسم گشایش دانشکده خبر اردبیل و در محل این دانشکده با بیان این مطلب افزود: رسانه های استکباری و غربی امروزه داعیه تنویر افکارعمومی را دارند اما تنها هدف کارتل ها و تراست های خبری مانند سی ان ان و بی بی سی تخریب افکار عمومی است.

وی اضافه کرد: تنش در رسانه های دنیا رو به افزایش است و جنگ رسانه ها اجتناب نا پذیر است و جدی تراز قبل دنبال می شود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی اصحاب رسانه ها برای مقابله با این سلطه خبری اظهار داشت: تلاش اصحاب رسانه و مسئولانی که در راستای ارتقاء جایگاه خبر واطلاع رسانی فعالیت می نمایند، قابل ستایش است.

احمد زاده کرمانی خطاب به دانشجویان این دانشکده خاطر نشان کرد: نباید تنها هدف شما از تحصیل در دانشکده خبر گرفتن مدرک باشد که در این صورت به جایگاه و منزلت اصلی رسانه ای دست نخواهید یافت.

رئیس دانشکده خبر یادآور شد: دانشجویان دانشکده خبر باید با تعهد و اخلاص وارد این عرصه شده و در مبارزه با سلطه خبری قدرتهای بزرگ در کنار سایر اصحاب رسانه ای باشند.

وی در پایان عنوان کرد: دانشکده خبر اردبیل باید با امکان سنجی و نیاز سنجی در مطبوعات استان و متناسب با این نیازها دوره های آموزشی خود را برنامه ریزی کند.

