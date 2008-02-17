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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۳۶

هدف رسانه های غربی تخریب افکار عمومی است

اردبیل - خبرگزای مهر: رئیس دانشکده خبر گفت: رسانه های غربی در راستای تخریب افکار عمومی گام برداشته و تنها به اهداف استعماری و منافع دولتهای خود می اندیشند.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، روح الله احمد زاده کرمانی  عصر امروز در مراسم گشایش دانشکده خبر اردبیل و در محل این دانشکده با بیان این مطلب افزود: رسانه های استکباری و غربی امروزه داعیه تنویر افکارعمومی را دارند اما تنها هدف کارتل ها و تراست های خبری مانند سی ان ان و بی بی سی تخریب افکار عمومی است.

وی اضافه کرد: تنش در رسانه های دنیا رو به افزایش است و جنگ رسانه ها اجتناب نا پذیر است و جدی تراز قبل دنبال می شود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی اصحاب رسانه ها برای مقابله با این سلطه خبری اظهار داشت: تلاش اصحاب رسانه و مسئولانی که در راستای ارتقاء جایگاه خبر واطلاع رسانی فعالیت می نمایند، قابل ستایش است.

احمد زاده کرمانی خطاب به دانشجویان این دانشکده خاطر نشان کرد: نباید تنها هدف شما از تحصیل در دانشکده خبر گرفتن مدرک باشد که در این صورت به جایگاه و منزلت اصلی رسانه ای دست نخواهید یافت.

رئیس دانشکده خبر یادآور شد: دانشجویان دانشکده خبر باید با تعهد و اخلاص وارد این عرصه شده و در مبارزه با سلطه خبری قدرتهای بزرگ در کنار سایر اصحاب رسانه ای باشند.

وی در پایان عنوان کرد: دانشکده خبر اردبیل باید با امکان سنجی و نیاز سنجی در مطبوعات استان و متناسب با این نیازها دوره های آموزشی خود را برنامه ریزی کند.

کد مطلب 640551

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