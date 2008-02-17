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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۴۰

1411 فقره سند مالکیت روستایی در قائمشهر صادر شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد مسکن قائم شهر گفت: از آغاز سال جاری تاکنون در 38 روستا، هزار و 411 فقره سند مالکیت روستایی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسم پور عصر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی در قائم شهر افزود: 15 درصد متقاضیان مسکن محرومان را افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می دهند.

وی خاطر نشان کرد: در صورت ابلاغ اعتبارات بانک ها، به همه افراد متقاضی وام تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قائم شهر اعطاء می شود.

مدیر بنیاد مسکن قائم شهر با اشاره به اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام در اولویت دریافت تسهیلات مسکن قرار دارند تصریح کرد: سه پروژه مولوی، چشمه سر و صبوری در شهرستان برای این منظور در حال ساخت است.

قاسم پور با بیان اینکه امسال 20 میلیارد و 150 میلیون ریال برای بهسازی مسکن روستائی در قائم شهر هزینه شده است، یادآور شد: تاکنون 760 نفر برای دریافت تسهیلات وام مسکن به بانک های شهرستان معرفی شدند.

وی در پایان مهلت پرداخت وام مسکن را 132 ماهه و میزان آن را شش و نیم میلیون تومان ذکر کرد.

کد مطلب 640553

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