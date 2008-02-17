استقلال کوزوو در هاله ای از ابهام / تشدید اختلافات در اتحادیه اروپا درباره کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه و آمریکا بنا برخواست پارلمان کوزوو قرار است از استقلال این کشور حمایت کنند، یونان، قبرس، رومانی، اسلواکی، اسپانیا و کشور صاحب حق وتویی چون روسیه و خود دولت صربستان با جدایی این منطقه از خاک صربستان مخالفند.

کشورهای چون پرتقال و مالت هم با هر تصمیمی که شورای امنیت سازمان ملل متحد بگیرد موافقت خواهند کرد.

در کنار مخالفت های بلگراد و مخالفت روسیه با داشتن حق وتو در شورای امنیت، امکان تصویب اعلامیه استقلال در روز دوشنبه بعید به نظر می رسد.

"ماریا ترزا فرناندز" معاون نخست وزیر اسپانیا، اعلامیه استقلال کوزوو را در تضاد با استانداردهای جهانی مثل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی کرد و نقش احزاب مخالف جدایی را فراموش شده برشمرد.

فردا وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل این موضوع را بررسی خواهند کرد.

کوزوو از سال 1999 تحت حاکمیت سازمان ملل متحد اداره می شود، اما رسما قسمتی از کشور صربستان باقی مانده است .

