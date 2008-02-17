دو نظامی دیگر آمریکا در عراق کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است: دو نظامی آمریکایی امروز بر اثر حمله مسلحانه افراد ناشناس به نیروهای ائتلاف در استان دیالی کشته شدند.

این بیانیه افزود: در این حمله مسلحانه یک نظامی دیگر آمریکا نیز زخمی شد.

با کشته شدن این دو نظامی، شمار کشته های ارتش آمریکا از زمان حمله به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی تاکنون به سه هزار و 962 نفر رسید.

در همین حال، یک فرد انتحاری امروز با منفجر کردن کمربند انفجاری خود در مرکزی تجاری در منطقه الکراده در مرکز بغداد، دستکم دو نفر را کشته و 10 نفر دیگر را زخمی کرد.