میز احزاب شکایت نامزدهای ردصلاحیت شده را به شورای نگهبان ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری رئیس کمیته نظارت بر انتخابات خانه احزاب در نامه خود با آیت الله احمد جنتی آورده است : همراه با تشکر از تلاش به عمل آمده در ایجاد امکان برگزاری انتخابات هشتمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی، نظر به اهداف مندرج در اساسنامه خانه احزاب ایران مبنی بر ایجاد امنیت اجتماعی در آحاد افراد جامعه و احزاب و تشکل‌ها جهت امکان فعالیت سیاسی و تلاش در راه حفظ فضای سالم به منظور پیشبرد فعالیت مذکور، منطبق با اصل بیست و ششم قانون اساسی و لزوم توجه و پایبندی به تمامی اصول ارزشمند قانون اساسی چونان اصل مترقی ولایت فقیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و تمامی ارکان قانونگذاری، اجرایی و سایر بخش‌های سیاست‌گذاری و ... همچنین ضرورت احترام و تقویت فعالیت احزاب در چارچوب قانون در راه تحقق آگاهی اجتماعی با رویکرد دفاع از امنیت و منافع ملی و کیان الهی و حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با تعقیب منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و تعاون فی‌مابین افکار، اندیشه و افراد خودی با سلائق گوناگون و طرد افراد غیرخودی و وابستگان به بیگانگان، کمیته‌ عالی نظارت بر انتخابات خانه احزاب ایران با بهره‌گیری از روش استقرار میز احزاب در ستاد انتخابات وزارت کشور و سایر استان‌ها اقدام به دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده و همچنین شکایات در خصوص ردصلاحیت و سایر امور مربوط به انتخابات نموده و بر آن شده است تا از این رهگذر دین تشکیلاتی و شرعی و وظیفه ملی و دینی خود را نسبت به افراد، احزاب و تشکل‌ها و مجریان و ناظران عموما به ویژه در خصوص انتخابات ادا نماید .

در ادامه آمده است : لذا مبتنی بر نشست پیشین با حضرتعالی و توافق بر انتقال نقطه‌نظرات و یا اعتراضات و شکایات احتمالی دریافتی از طریق خانه احزاب به جناب آقای دکتر کدخدایی، تمامی کسانی که به میز احزاب در خصوص ردصلاحیت اعتراض خود را ارسال نموده‌اند، به همراه مدارک پیوستی حضورتان ایفاد می‌گردد، بدیهی است دقت نظر در فرآیند رسیدگی همراه با رافت و مهربانی و وسعت زاویه نگاه در ایجاد امکان حضور همه جناح‌ها و طوائف فکری در صحنه و ایفای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه‌ قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی موجبات حضور پرشور ملت و امکان دستیابی به مشارکت حداکثری که مایه‌ یاس و ناامیدی دشمنان نظام، امام، ولایت و رهبری می‌شود را فراهم خواهد آورد.

در پایان نامه آمده است : متمنی است دستور اعلام نتیجه بررسی اسامی ارسالی را به میزاحزاب به مبادی مربوط اعلام فرمایید.