۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۵

ناصر شفق در گفتگو با مهر:

سرمربی تیم"ب" از بین مربیان موفق لیگ انتخاب می شود

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل تیم فوتبال"ب" گفت: کادر فنی این تیم از بین مربیان موفق لیگ انتخاب خواهد شد.

ناصر شفق عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : تشکیل تیم فوتبال"ب" یکی از اهدافی است که در راستای تشکیل کمیته تیم های ملی فوتبال مد نظر هیئت رئیسه فدراسیون قرار دارد و پس از مشخص شدن سازماندهی تیم ملی ، در اولویت برنامه های فدراسیون قرار خواهد داشت. 

شفق اضافه کرد: سازماندهی کمیته تیم های ملی باید با هدفگذاری و جهت گیری مشخص انجام شود و برنامه تیم های نوجوانان ، جوانان، امید و بزرگسالان در چارچوب این کمیته هدایت و راهبری شود. 

وی تاکید کرد: در چارچوب این کمیته باید به گونه ای عمل کنیم که سرمربی تیم ملی تا چهار سال آینده مشخص باشد و بدانیم کدام مربی با طی چه مراحلی ظرف مدت مشخص باید هدایت تیم ملی را عهده دار شود. 

عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درخصوص انتخاب کادرفنی تیم فوتبال "ب" اظهار داشت: تاکنون گزینه های مختلفی برای حضور در تیم "ب" مطرح شده اند ولی آنچه مسلم است، کادر فنی این تیم از میان مربیان موفق لیگ که در سالهای اخیر کارنامه قابل قبولی در فوتبال کشور داشته اند انتخاب و بزودی معرفی خواهد شد.

