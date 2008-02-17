جریان صدر توافقنامه خود با مجلس اعلا را ناکارآ خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصار الربیعی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: "توافقنامه امضا شده میان جریان صدر و مجلس اعلا شکست خورده و کارایی خود را از دست داده است".

برپایه این گزارش، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر اوایل اکتبر سال 2007 میلادی توافقنامه ای را با هدف "جلوگیری و پرهیز از ریخته شدن خون عراقی ها و حفاظت از منافع عالی کشور" عراق امضا کرد.

الربیعی گفت: توافقنامه بعد از آزمایش واقعی آن در موضوع استان دیوانیه دیگر جاری نیست زیرا انتظار می رفت که کمیته های مرکزی و فرعی در همه استانها برای حل و فصل هرگونه کانون التهاب و ناآرامی امنیتی در آنجا، تشکیل شود.

وی افزود: جریان صدر تسهیلات زیادی را ارایه کرد و عملا کمیته های یاد شده تشکیل شد اما از جنبه عملی این کمیته ها به هیچ وجه فعال نیست.

سخنگوی جریان صدر گفت: این توافقنامه از مرحله ضیافت افطار مشترک (در ماه مبارک رمضان) فراتر نمی رود و به هیچ وجه جنبه اجرایی به خود نگرفته است.