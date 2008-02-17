واکنشها به اعلام استقلال کوزوو ؛ صف بندی جدید در جامعه بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که نسبت به ادامه حیات منطقه کوزوو بدون کمک جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه روپا حرف ها و حدیث هایی وجود دارد، روسیه و صربستان بلافاصله تاکید کردند که این اعلام استقلال را به رسمیت نخواهند شناخت.

اعلام استقلال از سوی هر طرفی معمولاً سه واکنش متفاوت را از سوی کشورها به دنبال دارد که مخالفت، موضعگیری محتاطانه و حمایت مواضع شناخته شده هستند و کوزوو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مخالفین استقلال کوزوو

دولت صربستان امروز در اولین واکنش به اعلام استقلال کوزوو تاکید کرد که هرگز استقلال این منطقه را به رسمیت نخواهد شناخت.

"بوریس تادیچ" رئیس جمهور صربستان در واکنش به قرائت اعلامیه استقلال در پارلمان کوزوو اعلام کرد: صربستان هرگز کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نخواهد شناخت.

تادیچ از بکار بردن تمام توان دیپلماتیک خود برای جلوگیری از استقلال کوزوو خبر داد.

"وجیسلاو کوشتونیتسا" نخست وزیر صربستان در یک سخنرانی تلویزیونی با انتقاد از جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به سبب حمایت وی از استقلال کوزوو گفت که نام بوش با کلمات سیاه در تاریخ نوشته خواهد شد.

در پی این اعلام استقلال کوزوو وزارت خارجه روسیه نیز این اعلام استقلال را محکوم کرد و با صدور بیانیه ای خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی این موضوع شد.

روسیه با باطل اعلام کردن این استقلال گفت: ما انتظار داریم تدابیری فوری از سوی دفتر سازمان ملل اتخاذ شود و نیروهای ناتو در کوزوو به وظایف خود عمل کنند و این اعلامیه را که از سوی دولت خود خوانده در پریشتینا قرائت شد، باطل کنند.

سفیر صربستان در پاریس در گفتگو با شبکه فرانس 24 ضمن یکجانبه خواندن این اعلام استقلال به شدت آن را رد کرد و گفت که این مورد قبول نیست و صربستان این بیانیه را رد می کند.

کشورهای محتاط در قبال استقلال کوزوو

در حوزه محتاطین جمهوری چک در این باره موضعی محتاط آمیز نشان داد و "واکلاو کلاوس" رئیس جمهوری این کشور در واکنش به اعلام استقلال کوزوو تصریح کرد که این استقلال تاثیرات و پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

گرچه وی آشکارا مخالفت خود را با این بیانیه اعلام نکرد، اما گفت که این بیانیه می تواند مانند گلوله برفی باشد و به دیگر جاها نیز تاثیر بگذارد.

وزارت خارجه سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد که اعلام استقلال کوزوو قابل پیش بینی بود.

دراین بیانیه آمده است: ما از مقامهای کوزوو انتظار داریم تا به حقوق تمامی شهروندان خود احترام بگذارند.

دولت برن که حدود 360 هزار نفر از صربها در این کشور زندگی می کنند در ادامه یاد آور شد: کوزوو اولویتی در سیاست خارجی سوئیس به شمار می رود، اما ما صربستان را به عنوان یک شهریکی مهم فراموش نخواهیم کرد و تصمیم داریم تا روابط خوب خود را با صربستان حفظ کنیم.

گفتنی است که صربستان پیشتر تهدید کرده بود که با تمام کشورهایی که استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند قطع رابطه خواهد کرد.

واتیکان نیز از رهبران صربستان و کوزوو خواست تا احتیاط را در پیش بگیرند و از هرگونه خشونت پرهیز کنند.

موافقین استقلال کوزوو

جرج بوش رئیس جمهور آمریکا لحظاتی پیش از اعلام استقلال در دارالسلام اعلام کرد که کشورش به همراه متحدین خود تلاش خواهد کرد تا از برخورد و خشونت های پس از اعلام استقلال ممانعت بعمل آرود.

شون مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "ما متوجه هستیم که امروز کوزوو استقلال خود را اعلام کرد و و از تعهد روشن دولت این کشور برای حمایت از جوامع اقلیت قومی استقبال می کنیم".

یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام استقلال کوزوو را یک پیشرفت بزرگ خواند، اما پذیرش استقلال را به بعد از دیدار وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا موکول کرد.

برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که در سرزمین های اشغالی به سر می برد در یک نشست خبری برای کوزوو آرزوی موفقیت کرد و گفت که این تحول یک موفقیت برای جامعه بین المللی و اروپا به شمار می رود.

وزیر خارجه آلمان نیز همه گروهها را در صربستان به خویشتنداری دعوت کرد.

"سالی بریشا" نخست وزیرآلبانی نیز ضمن استقبال از این موضوع، امروز را روز پیروزی مقاومت آلبانی تبارهای کوزوو اعلام کرد.