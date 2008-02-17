کوزوو اعلام استقلال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه فرانس 24، هاشم تاچی در جلسه فوق العاده امروز پارلمان ضمن خوش آمد گویی به میهمانان خارجی و داخلی گفت: در دستور کار امروز دو مسئله مهم وجود دارد که یکی از آنها هماهنگی با قانون و دیگری اعلام استقلال است.

وی گفت: برای امروز انتظاری طولانی کشیده ایم. ما از دوستان خود در داخل کوزوو و خارج برای حمایتشان در این مسیر و استقلال از صربستان تشکر و قدردانی می کنیم و برای آنها احترام زیادی قائل هستیم.

تاچی افزود: امروز روز بزرگی است و ما با افتخار استقلال خود را اعلام می کنیم. در این منطقه تبعیض وجود نخواهد داشت و ارزش های ما متعلق به همه است و هیچ کس نباید از تبعض هراسی داشته باشد.

وی گفت که استقلال کوزوو پایان فدراسیون یوگسلاوی است و پارلمان کوزوو به زودی تمامی قوانینی را که از سند مارتی آهتیساری نماینده سازمان ملل و مسئول کوزوو بیرون آمده تصویب خواهد کرد.

نخست وزیر کوزوو در ادامه افزود: بگذارید به تمامی شما اطمینان دهم که درصدد همکاری با سازمان ملل برای برقراری صلح و آرامش هستیم.

سخنان تاچی با تشویق مداوم پارلمان همراه شد، و وی افزود: بگذارید امروز استقلال کوزوو را اعلام کنم.