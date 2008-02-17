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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۱۹

به صورت یکجانبه؛

کوزوو اعلام استقلال کرد

کوزوو اعلام استقلال کرد

هاشم تاچی نخست وزیر کوزوو لحظاتی پیش در پارلمان این منطقه جدایی و استقلال این منطقه را از صربستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه فرانس 24، هاشم تاچی در جلسه فوق العاده امروز پارلمان ضمن خوش آمد گویی به میهمانان خارجی و داخلی گفت: در دستور کار امروز دو مسئله مهم وجود دارد که یکی از آنها هماهنگی با قانون و دیگری اعلام استقلال است.

وی گفت: برای امروز انتظاری طولانی کشیده ایم. ما از دوستان خود در داخل کوزوو و خارج برای حمایتشان در این مسیر و استقلال از صربستان تشکر و قدردانی می کنیم و برای آنها احترام زیادی قائل هستیم.

تاچی افزود: امروز روز بزرگی است و ما با افتخار استقلال خود را اعلام می کنیم. در این منطقه تبعیض وجود نخواهد داشت و ارزش های ما متعلق به همه است و هیچ کس نباید از تبعض هراسی داشته باشد.

وی گفت که استقلال کوزوو پایان فدراسیون یوگسلاوی است و پارلمان کوزوو به زودی تمامی قوانینی را که از سند مارتی آهتیساری نماینده سازمان ملل و مسئول کوزوو بیرون آمده تصویب خواهد کرد.

نخست وزیر کوزوو در ادامه افزود: بگذارید به تمامی شما اطمینان دهم که درصدد همکاری با سازمان ملل برای برقراری صلح و آرامش هستیم.

سخنان تاچی با تشویق مداوم پارلمان همراه شد، و وی افزود: بگذارید امروز استقلال کوزوو را اعلام کنم.

کد مطلب 640564

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