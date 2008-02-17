فراکسیون وفاق موافق وزیر پیشنهادهای آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا طلایی نیک روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس بررسی ها و گفتگوهای صورت گرفته در این فراکسیون اعضای این فراکسیون به علی احمدی رای اعتماد می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی تخصصی و تجارب علی احمدی در موافقت فراکسیون وفاق و کارآمدی برای وزارت وی موثر بوده است.

طلایی نیک تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در بین نمایندگان مجلس 70 درصد نمایندگان به علی احمدی رای اعتماد می دهند.

وی تصریح کرد: موفقیت برجسته علی احمدی در مدیریت ملی دانشگاه پیام نور و تعامل سازنده با نمایندگان و برنامه های عملی برای آموزش وپرورش باعث مساعد بودن فضای رای اعتماد به وی بوده است.