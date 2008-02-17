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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۵۹

طلایی نیک در جمع خبرنگاران:

فراکسیون وفاق موافق وزیر پیشنهادهای آموزش و پرورش است

فراکسیون وفاق موافق وزیر پیشنهادهای آموزش و پرورش است

سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اعضای این فراکسیون که 86 تن از نمایندگان آن را تشکیل می دهند موافق وزارت علیرضا علی احمدی در آموزش و پرورش هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا طلایی نیک روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس بررسی ها و گفتگوهای صورت گرفته در این فراکسیون اعضای این فراکسیون به علی احمدی رای اعتماد می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی تخصصی و تجارب علی احمدی در موافقت فراکسیون وفاق و کارآمدی برای وزارت وی موثر بوده است.

طلایی نیک تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در بین نمایندگان مجلس  70 درصد نمایندگان به علی احمدی رای اعتماد می دهند.

وی تصریح کرد: موفقیت برجسته علی احمدی در مدیریت ملی دانشگاه پیام نور و تعامل سازنده با نمایندگان و برنامه های عملی برای آموزش وپرورش باعث مساعد بودن فضای رای اعتماد به وی بوده است.

کد مطلب 640570

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