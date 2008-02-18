"پایان اعتصاب". نویسندگان هالیوود پس از پایان اعتصاب سه ماهه که گفته میشود حدود 2/3 میلیارد دلار به صنعت سرگرمی لطمه زد، سر کار بازگشتند. اریک فرانسیس ـ اسوشیتدپرس
"ترور مذبوحانه". عماد مغنیه از فرماندهان ارشد حزبالله لبنان سهشنبه شب گذشته به دست عوامل رژیم صهیونیستی بر اثر انفجار بمب در شهر دمشق به شهادت رسید. صلاح ملکاوی ـ گتی ایمیجز
"وقت بازی". رام الله، سرزمینهای اشغالی. بچههای فلسطینی در سایه روشن روز بازی میکنند. محمد محلسان ـ اسوشیتدپرس
"منظره تماشایی". آروسا. سوئیس. ستارهها بر فراز یک خانه میدرخشند. آروسا 1800 متر بالاتر از سطح دریا و در میان کوههاست. الساندرو دلا بلا ـ کیستون / اسوشیتدپرس
دنزل واشینگتن برای فیلم "مناظرهکنندگان ماهر" جایزه بهترین بازیگر نهمین دوره جوایز ایمیج انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان را از آن خود کرد. کوورک جانسزین ـ اسوشیتدپرس
ترور مذبوحانه، وقت بازی، منظره تماشایی و ...
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