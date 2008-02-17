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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

حشمت مهاجرانی :

حاضرم با افتخار تجربیاتم را به جوانان ایران منتقل کنم / تا آخر هفته به تهران برمی گردم

حاضرم با افتخار تجربیاتم را به جوانان ایران منتقل کنم / تا آخر هفته به تهران برمی گردم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی 1978 آرژانتین اعلام کرد که با افتخار حاضر است در هر سمتی تجربیاتش را در اختیار فوتبالیست های ایران قرار دهد.

حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت خود افزود: از زمانی که مسئولان جدید فدراسیون فوتبال با کلمنته به توافق رسیدند، به حضورم در تیم ملی نیازی نبود زیرا در این کمیته جایی برای همکاری من وجود ندارد.

وی ادامه داد: البته همیشه برای همکاری با فوتبال ایران آماده هستم و با افتخار حاضرم در هر سطحی که نیاز باشد، تجربیاتم را به فوتبالیست های ایرانی منتقل کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی 1978 آرژانتین در خصوص مطالبی که از بازنگشتنش به ایران خبر داده بودند، گفت: روز پنجشنبه به ایران سفر خواهم کرد و مسائلی که در مورد من مطرح می شود، صحت ندارد.

پس از روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید فدراسیون فوتبال، صحبت هایی در خصوص انتخاب حشمت مهاجرانی به عنوان مسئول کمیته تیم های ملی فوتبال کشورمان مطرح شد که این موضوع به دلایلی صورت نگرفت.

کد مطلب 640575

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