دستگیری 40 عضو دیگر اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی مصر امروز 40 عضو جنبش اخوان المسلمین را در ارتباط با انتخابات شوراهای محلی ماه آوریل دستگیرکردند.

این افراد سپیده دم امروز در خانه های خود در شهر بندری اسماعیلیه در جنوب قاهره دستگیر شدند.

اخوان المسلمین دستگیری ها را ناشی از تلاش دولت مصر برای جلوگیری از موفقیت اعضای این جنبش در انتخابات آتی عنوان کرد.

گروه اخوان المسلمین از داشتن فعالیت رسمی سیاسی محروم است، اما اعضای آن به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت می کنند.

این دستگیری ها در ادامه دستگیری های زنجیره ای اعضای این گروه است؛ روز پنج شنبه هم36 تن از اعضای این جنبش دستگیر شدند.



شوراهای محلی مصر به طور سنتی تحت سیطره حزب دمکراتیک ملی مصر هستند.

انتخابات شورهای محلی مصر به خاطر جلوگیری از پیروزی دوباره اخوان المسلمین به مدت دوسال از سال 2006 به تعویق افتاد.

جنبش اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی در سال 2005بیشتر کرسی ها را بدست آورد.