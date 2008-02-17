۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

فیفا تا پایان هفته تکلیف 6 امتیاز پرسپولیس را مشخص می کند

کمیته انضباطی فیفا تا پایان هفته جاری تکلیف کسر 6 امتیاز از تیم فوتبال پرسپولیس را مشخص خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال ارسال نامه فدراسیون فوتبال نسبت به تجدید نظر در رای فیفا درخصوص کسر 6 امتیاز از تیم فوتبال پرسپولیس، کمیته انضباطی فیفا ظرف روزهای آینده پس از بررسی مدارک و مستندات این پرونده پیرامون شکایت شرکت کوپیان تصمیم گیری خواهد کرد. 

در نامه تجدید نظر فدراسیون فوتبال درباره پرونده شرکت کوپیان، علاوه بر رسید دریافت مبلغ جریمه پرداختی (130 هزار یورو) از سوی باشگاه پرسپولیس ، نامه انصراف این شرکت از شکایت خود نسبت به باشگاه پرسپولیس نیز به ضمیمه برای فیفا ارسال شده است.

با توجه به تعطیلات آخرهفته فیفا به نظر می رسد از فردا و حداکثر تا پایان هفته کمیته انضباطی فیفا رای نهایی خود را پیرامون این پرونده اعلام کند.  

