آبخازیا و اوستیای جنوبی خواستار استقلال از گرجستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بلافاصله پس از اعلام استقلال کوزوو دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا از استانهای گرجستان نیز تاکید کردند که درصدد اعلام استقلال خود هستند.

این اعلام اولین پس لرزه های استقلال کوزوو است که روسیه و صربستان به شدت با آن اعلام مخالفت کردند.

روسیه پیشتر بارها اعلام کرده بود که استقلال کوزوو می تواند رویه ای برای اعلام استقلال در دیگر مناطق باشد.

"واکلاو کلاوس" رئیس جمهوری چک نیز در واکنش به اعلام استقلال کوزوو تصریح کرد که این استقلال تاثیرات و پیامدهای ناگواری خواهد داشت.