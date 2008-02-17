زمان جدید برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا در اصفهان با نظر داوران و مسئولین تیم ها، زمان بندی مسابقات را تغییر داد. زمان این دیدارها درمرحله مقدماتی طوری تنظیم شده تا بین هر دیدار یک ساعت فاصله زمانی برای احیای سالن و آمادگی تیم ها و داوران در نظر گرفته شود. بدین شکل در زمان برگزاری تمامی مسابقات مرحله مقدماتی تغییراتی لحاظ شده که بدین شرح است :

روز دوم - دوشنبه 29 بهمن ماه :

بحرین - لبنان از گروه اول ساعت 16

قطر - امارات از گروه دوم ساعت 18

چین - کویت از گروه اول ساعت 20

کره جنوبی - ژاپن از گروه ب ساعت 22

روز سوم - سه شنبه 30 بهمن ماه :

ایران- لبنان از گروه اول ساعت 16

قطر- عربستان از گروه دوم ساعت 18

روزچهارم- چهارشنبه اول اسفند ماه :

لبنان- کویت از گروه اول ساعت 30/14

عربستان- کره جنوبی از گروه دوم ساعت 30/16

چین- بحرین از گروه اول ساعت 30/18

ژاپن- امارات از گروه دوم ساعت 30/20

روز پنجم - پنجشنبه دوم اسفند ماه

بحرین - ایران از گروه اول ساعت 16

ژاپن- قطر از گروه دوم ساعت 18

روز ششم- جمعه سوم اسفند ماه :

امارات-عربستان از گروه دوم ساعت 30/14

لبنان-چین از گروه اول ساعت 30/16

کره جنوبی - قطر از گروه دوم ساعت 30/18

ایران - کویت از گروه اول ساعت 30/20

طبق برنامه بعد از پایان دور مقدماتی از هر گروه دو تیم اول به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد. مرحله نیمه نهایی این دیدارها از روز یکشنبه پنجم اسفندماه دنبال خواهد شد. سه تیم اول این مسابقات به جام جهانی هندبال در کرواسی اعزام می شوند.

سیزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای هندبال آسیا از روز یکشنبه 28 بهمن ماه با حضور 10 تیم آسیایی در تالار پیروزی شهر اصفهان آغاز شده و تا هفتم اسفندماه پیگیری خواهد شد.