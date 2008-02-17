۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۱۷

پروژه برق رسانی سد درودزن - مهجن آباد فارس بهره برداری شد

شیراز - خبرگزاری مهر: پروژه برق رسانی 66 کیلو ولت سد درودزن - مهجن آباد شهرستان مرودشت استان فارس با اعتباری حدود سه میلیارد و 750میلیون تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون عمرانی استاندار فارس در آیین افتتاح این پروژه گفت: صنعت برق استان فارس به عنوان صنعتی پیشرو در توسعه و ساخت کشور از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده است.

صمد رجا افزود: با اقدامات صورت گرفته صنعت برق استان درآستانه یک فضای مناسب برای رشد سایر صنایع قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که حضور گسترده زنان و مردان متخصص در همه بخشها، منجر به رشد و توسعه در صنایع، فناوری و دیگر حوزه ها شده و باید این روند را با تلاش بیشتر ادامه داد.

شهرستان مرودشت با جمعیتی بالغ بر 297 هزار نفر در 45 کیلومتری شیراز واقع شده است.

