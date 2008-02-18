استقلال را شکست می دهیم / انگیزه ما بیشتر است

ابراهیم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: استقلال تیم قدرتمند و بزرگی است که روحیه بازیکنانش پس از پیروزی برابر شیرین فراز افزایش یافته است اما ما هم کاملا آماده هستیم و تنها به پیروزی برابر آنها در این دیدار می اندیشیم .

وی ادامه داد: در دو فصل گذشته رقابت نزدیک دو تیم با یکدیگر برای قهرمانی در لیگ باعث ایجاد حساسیت های زیادی شده بود اما مطمئنا در بازی روزجمعه این حساسیت ها به زیبایی مسابقه کمک خواهد کرد و فوتبالدوستان از تماشای این دیدار لذت خواهند برد.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا تهران همچنین تاکید کرد: صددرصد هر دو تیم با هدف پیروزی در این دیدار به میدان می آیند اما ما برای ادامه روند رو به رشد خود انگیزه بیشتری برای پیروزی در این مسابقه مهم و حساس داریم.

وی اضافه کرد: تیم سایپا از هفته پانزدهم روند رو به رشدی داشته است و یکی از اهداف ما این است که با ادامه این روند در پایان فصل جایگاه خوبی را در جدول رده بندی بدست آوریم.

هافبک تیم فوتبال سایپا اظهار داشت: مطمئنا پیروزی برابر استقلال باعث می شود با روحیه بالاتر در مسابقات لیگ برتر به میدان برویم و با جبران امتیازات از دست رفته، به جایگاه واقعی خود در جدول رده بندی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: این درست است که برای نخستین مرتبه در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به میدان می رویم اما با برنامه ریزی مناسبی که انجام شده می توانیم نماینده شایسته ای برای فوتبال ایران در این مسابقات باشیم چرا که موفقیت فصل گذشته سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ثابت کرد که تیم های ایرانی می توانند نتایج بسیار ارزنده ای را در عرصه آسیا بدست آوردند.

صادقی در پایان در خصوص تیم ملی گفت: همیشه تلاشم این بوده است که بتوانم رضایت کادرفنی را برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی جلب کنم و در آینده هم به تلاش خود ادامه خواهم داد تا در نهایت به این هدف و افتخار بزرگ دست پیدا کنم.