وبلاگ نویسی در بازیهای المپیک پکن مجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کمیته دستورالعمل ویژه ای برای وبلاگ نویسی در حین برگزاری المپیک را منتشر کرده است تا شرایط نقض حقوق مولف را از بین ببرد. از جمله این مجموعه دستورالعمل، ممنوعیت انتشار هرگونه صدا یا تصویر از مسابقات است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در دورههای قبلی المپیک، بویژه در المپیک 2004 آتن و همچنین بازیهای زمستانی تورین، انتشار مطالب در وبلاگهای غیر رسمی روندی افزایشی یافته بود.
کمیته بین المللی المپیک با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در صورتیکه نمایندگان قانونی کشورها مطلبی را درباره المپیک روی وبلاگها منتشر کنند، لازم است این مطلب تنها به تجربه شخصی خود این افراد از المپیک محدود شود. براساس این دستورالعمل همچنین انتشاراطلاعات محرمانه درباره افراد غیرمجاز اعلام شده است.
به نوشته پایگاه اینترنتی بیبیسی، این سازمان اعلام کرد: از نظر کمیته بین المللی المپیک، وبلاگ نویسی یک شیوه مشروع ابرازنظرات شخصیاست و روزنامه نگاری محسوب نمیشود.
دستورالعمل کمیته بین المللی المپیک در پی ابراز نگرانی از سیاسی شدن بازیهای المپیک منتشر می شود.
گزارشگران بدون مرز از جمله گروههای مدافع حقوق بشر بوده اند که حتی با برگزاری گردهمایی در داخل چین، خواستار توجه جهانیان به رفتار دولت این کشور شده اند.
بازیهای المپیک 2008 پکن ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (17 مرداد لغایت 2 شهریورسال 87) برگزار خواهد شد.
