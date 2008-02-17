44 طرح صنعتی و معدنی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی حیدر پور عصر امروز درآیین افتتاح کارخانه لوله و پروفیل دال پر کوهستان یاسوج، افزود: برای این طرحها 335 میلیارد و 715میلیون ریال هزینه شده که زمینه اشتغالزایی 461 نفر را فراهم کرده است .

وی اظهار داشت: از این تعداد طرح 15طرح با هزینه 62 میلیارد و 251میلیون ریال و اشتغالزایی 169نفر در شهرستان بویراحمد، 12 طرح با اعتبار 16 میلیارد و 796میلیون ریال و اشتغالزایی 77 نفر در شهرستان کهگیلویه، هشت طرح با سرمایه گذاری 252میلیارد و 794میلیون ریال و اشتغالزایی 164 نفر در شهرستان گچساران، شش طرح با اعتبار دو میلیارد و 732 میلیون ریال و اشتغالزایی 35 نفر در در شهرستان دنا و سه طرح با اعتبار یک میلیارد و 142میلیون ریال و اشتغالزایی 17نفر هم در شهرستان بهمئی به بهره برداری رسید .

حیدر پور بیان کرد: هر چه داریم به برکت این نظام و انقلاب است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای زیادی در بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی کشور انجام شده و کارها و برنامه های متعدد دیگری نیز در پیش داریم که باید به همین جدیت و تلاش در جهت تحقق آن حرکت کرد .

وی، تاثیر خوب بنگاههای اقتصادی زود بازده و رونق اقتصادی و اشتغالزایی آن را در کشور به عنوان یکی از ابتکارات دولت عدالت محور بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: در این راستا اقدامات خوبی در زمینه بنگاههای اقتصادی زود بازده انجام شده که قابل تقدیر است.