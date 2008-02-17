واشنگتن درصدد ایجاد پایگاه نظامی دائمی در عراق نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی اینترنتی "البلاغ"، رایان کروکر امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر نجف درباره مذاکرات آتی واشنگتن با بغداد درخصوص امضای توافقنامه طولانی مدت میان دوطرف گفت: این توافقنامه به عراق این حق را می دهد که از مصوبات سازمان ملل رهایی یابد و راه را برای حاکمیت همه جانبه (این کشور) می گشاید.

بر پایه این گزارش، کروکر همچنین اعطای حق به آمریکا از طریق این توافقنامه برای احداث پایگاههای نظامی دائمی در عراق را رد کرد.

سفیر آمریکا همچنین از مواضع مثبت مرجعیت دینی در قبال مسائل عراق استقبال کرد و گفت: من شخصا برای مرجعیت دینی به خاطر نقش مثبت آن در عراق احترام قائل هستم.

وی علت سفرش به نجف را دعوت رسمی استاندار نجف برای آگاهی یافتن نزدیک از مهمترین پروژه های این استان دانست و همچنین با عمار حکیم فرزند سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و دبیرکل موسسه شهید محراب و تبلیغات اسلامی این کشور در دفترش در شهر نجف اشرف دیدار و گفتگو کرد.