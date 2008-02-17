صحبت کردن در مورد صعود زود است / کار سختی پیش رو داریم

یوری کلیم اف پس از پیروزی تیم ملی هندبال کشورمان برابر چین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در بازیهای جام ملتهای آسیا در بانکوک و مسابقات آسیایی دوحه قطر دو بار مقابل چین بازی کرده بودیم و شناخت خوبی از این تیم داشتیم.

وی افزود: چینی ها اردوها و برنامه های خوبی را برای مسابقات المپیک پکن پشت سر گذاشته بودند و تیم ایران با کسب پیروزی مقابل ستاره های این کشور بازی خوبی به نمایش گذاشت. البته تیم چین هم بازی بسیار خوبی کرد اما نتیجه بازی با اختلاف 6 گل به نفع ما تمام شد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان در دیدار برابر چین ادامه داد: من هیچ زمانی درباره داوری صحبت نمی کنم. داوری شغل دیگری است و شغل من مربیگری است این دو باهم تفاوت دارند.

وی تصریح کرد: تمامی تیم های شرکت کننده در این مسابقات تیم های خوبی بوده و از آمادگی بالایی برخوردار هستند. همه آنها برای ما حریف جدی تلقی می شوند. تیم بحرین تیم سرعتی است و لبنان هم در مسابقات دوحه قطر شرایط خوبی داشت . تیم کویت نیز قهرمان چند ساله آسیاست که قطعا مقابل این تیم بازی سختی را پیش رو داریم.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی کرواسی از امروز یکشنبه 28 بهمن ماه با حضور 10 تیم آسیایی در اصفهان آغاز شده و تا هفتم اسفندماه در تالار پیروزی این شهر پیگیری می شود.