سه میلیون کارت الکترونیکی خرید کتاب صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محسن پرویز عصر امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه استانی کتاب در زاهدان در محل دائمی نمایشگاههای بین الملی این شهر اظهار داشت: اهدای بن الکترونیک کتاب باعث تشویق نخبگان جامعه به مطالعه بیشتر می شود و وزارت ارشاد در این خصوص تلاش گسترده ای را آغاز کرده است.

وی افزود: نگاه امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناطق کشور عادلانه شده است و این نگاه به رشد آگاهی مردم کمک می کند زیرا در این نگاه به مناطقی که امکانات کمتری دارند اعتبارات بیشتری اختصاص می یابد.

پرویز خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر سرمایه گذاری خوبی در رابطه با کتاب در کشور صورت گرفته است و تعداد نمایشگاههای کتاب افزایش یافته است و استقبال خوب مردم نیز باعث دلگرمی مردم است.

وی با اشاره به پیشرفتهای قابل توجه استان خاطرنشان کرد: در سفرهای مختلف به سیستان و بلوچستان شاهد رغبت وافر جوانان این استان به مطالعه بوده ام و این نمایشگاه باعث جلب رضایت این قشر است.

همچنین در این مراسم نورالله برشان مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از نعمات بزرگ و ویژه جمهوری اسلامی برپایی نمایشگاههای کتاب در استان است.

وی در خصوص این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه امسال 306 ناشر با 44 هزار عنوان کتاب حضور دارند و 10 استان کشور در این نمایشگاه به صورت مستقیم شرکت دارند.

برشان عنوان کرد: فضای در نظر گرفته شده برای نمایشگاه چهار هزار و 200 متر مربع است و در نمایشگاه 69 غرفه کتب مخصوص دانشگاهی را عرضه می کنند. یک غرفه هم مخصوص نمایش کتب لاتین برای اطلاع اساتید حوزه ودانشگاه اختصاص یافته است.

وی در ادامه به ویژگیهای این نمایشگاه اشاره کرد و بیان داشت: برای اولین بار در نمایشگاههای استانی کشور، دستگاههای کارت خوان بن های الکترونیکی کتاب نصب شده و یک غرفه نیز به سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی اختصاص یافته است.

برشان یادآور شد: برای اطلاع از آخرین کتابهای چاپ شده در کشور نیز غرفه ای هم به نام تازه های کتاب اختصاص یافته است.

دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی سیستان و بلوچستان که ساعتی قبل با حضور دکتر پرویز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زاهدان افتتاح شد تا چهارم اسفند در زاهدان دایر است.