فیورنتینا و لاتزیو حریفان خود را شکست دادند / پارما در جمع قعرنشینان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار به پایان رسید که طی آن تیم فوتبال فیورنتینا با پیروزی 2 بر یک برابر کاتانیا جایگاه خود در رده چهارم این مسابقات را تحکیم بخشید.

برپایه این گزارش، نتایج دیدارهای برگزار شده امشب به شرح زیر است:

* فیورنتینا 2 - کاتانیا یک

* جنوآ صفر - سامپدوریا یک

* لاتزیو 3 - آتالانتا صفر

* ناپولی یک - امپولی 3

* پالرمو 2 - کالیاری یک

* رجینا یک - اودینزه 3

* سیه نا صفر - تورینو صفر

جدول رده بندی:

1- اینتر 59 امتیاز

2- رم 48 امتیاز

3- یوونتوس 47 امتیاز

4- فیورنتینا 41 امتیاز

.......................

18- پارما 21 امتیاز

19- رجینا 18 امتیاز

20- کالیاری 15 امتیاز