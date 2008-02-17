۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۰۹

/ هفته بیست و سوم سری آ /

فیورنتینا و لاتزیو حریفان خود را شکست دادند / پارما در جمع قعرنشینان

رقابت های هفته بیست و سوم سری آ ایتالیا با پیروزی تیم های فیورنتینا، لاتزیو، امپولی، اودینزه و سامپدوریا و سقوط پارما به رده هجدهم جدول به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار به پایان رسید که طی آن تیم فوتبال فیورنتینا با پیروزی 2 بر یک برابر کاتانیا جایگاه خود در رده چهارم این مسابقات را تحکیم بخشید.

برپایه این گزارش، نتایج دیدارهای برگزار شده امشب به شرح زیر است:
* فیورنتینا 2 - کاتانیا یک
* جنوآ صفر - سامپدوریا یک
* لاتزیو 3 - آتالانتا صفر
* ناپولی یک - امپولی 3
* پالرمو 2 - کالیاری یک
* رجینا یک - اودینزه 3
* سیه نا صفر - تورینو صفر

جدول رده بندی:
1- اینتر 59 امتیاز
2- رم 48 امتیاز
3- یوونتوس 47 امتیاز
4- فیورنتینا 41 امتیاز
.......................
18- پارما 21 امتیاز
19- رجینا 18 امتیاز
20- کالیاری 15 امتیاز

