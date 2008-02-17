گلزنی خطیبی و رجب زاده برای الامارات / سامره الشعب را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات امشب با برگزاری دو دیدار همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم قعرنشین الامارات موفق شد با گلزنی رسول خطیبی و مهدی رجب زاده نخستین پیروزی اش در فصل جاری را بدست آورد.

برپایه این گزارش، در این دیدار تیم فوتبال الامارات دست به کار بزرگی زد و در خانه تیم الوحده با نتیجه 3 بر یک به پیروزی دست یافت. رسول خطیبی (48) و (66) و مهدی رجب زاده (75) برای الامارات گلزنی کردند و پینگا (11) تک گل الوحده را به ثمر رساند.

همچنین تیم فوتبال الشعب در ورزشگاه خانگی برابر الاهلی به تساوی یک بر یک رضایت داد. سزار(4) برای الاهلی گلزنی کرد و علی سامره (33) گل تساوی تیم الشعب را به ثمر رساند تا این تیم از یک شکست خانگی نجات پیدا کند. همچنین تمار محمد بازیکن الشعب در دقیقه 87 از زمین مسابقه اخراج شد.

روز نخست از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات امشب با برگزاری دیدار تیم های فوتبال الوصل و الجزیره به پایان می رسد.

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات فردا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* الظفره - العین

* الشباب - حتا

* الشارجه - النصر

- جدول رده بندی:

1- الشباب 25 امتیاز

2- الشعب 24 امتیاز(یک بازی بیشتر)

3- الجزیره 21 امتیاز

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11- حتا 9 امتیاز

12- الامارات 8 امتیاز(یک بازی بیشتر)