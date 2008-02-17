رده بندی تیم های ته جدولی لیگ برتر بسکتبال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، امشب و درآخرین روز از دیدارهای چهار تیم ته جدولی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم آرارات تهران با نتیجه 74 بر70 مقابل پردیس متحد قزوین به برتری دست یافت. همچنین تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 93 بر83 از سد گل گهر سیرجان گذشت.

بدین ترتیب و با توجه به نتایج به دست آمده از دیدارهای این چهار تیم که به صورت دوره ای با یکدیگر برگزار کردند تیم آرارات تهران در رده نهم جدول رده بندی قرار

گرفت و پردیس متحد قزوین نیز درجای دهم ایستاد.

در این رده بندی دانشگاه آزاد تهران و گل گهرسیرجان به ترتیب در رده یازدهم و دوازدهم جدول لیگ برتر 86 قرار گرفتند. البته بنا به گفته حسن نوربخش هنوز تکلیف دو تیم انتهای جدول برای سقوط به مسابقات لیگ دسته اول مشخص نیست.

دیدارهای تیم های آرارات و دانشگاه آزاد (تهران)، گل گهر سیرجان و پردیس متحد قزوین برای تعیین رده های نهم تا دوازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور از روز جمعه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد.