تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با دهم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با هجدهم فوریه سال 2008 میلادی.

- نشست هم اندیشی رسانه های گروهی با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ساعت 10 صبح امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

- دومین روز از سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* قطر - امارات، ساعت 16، از گروه ب

* لبنان- بحرین، ساعت 18، از گروه الف

* کویت - چین، ساعت 20، از گروه الف

* کره - ژاپن، ساعت 22، از گروه ب

- هفته پنجم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور امروز در اهواز، کرمانشاه، قزوین برگزار می شود که طی آن تیم های مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه آزاد و همسن طور هیئت وزنه برداری قزوین و زاگرس جنوبی فارس، با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

- رقابتهای هفته چهارم و پنجم لیگ برتر تکواندو باشگاههای ایران امروز با برگزاری 8 دیدار در سالن فجر بندرعباس پیگیری خواهد شد.

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* الظفره - العین

* الشباب - حتا

* الشارجه - النصر