تیم فوتبال جوانان با اتوبوس عازم عشق آباد می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در پایان نشست عصر روز گذشته مسعود معینی و نناد نیکولیچ رئیس کمیته جوانان و سرمربی تیم فوتبال جوانان با مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال مقرر شد تیم جوانان کشورمان با نفرات کامل در تورنمنت ترکمنستان شرکت کند.

در این خصوص مقرر شد فدراسیون فوتبال مکاتبات لازم را برای در اختیار قرار گرفتن بازیکنان تیم های سپاهان، فولاد خوزستان ، ذوب آهن و پگاه گیلان انجام دهد.

تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان با حضور 10 تیم از کشورهای لیتوانی ، تاجیکستان ، ازبکستان ، روسیه ، ایران و ترکمنستان از دوم تا دهم اسفند ماه در عشق آباد برگزارخواهد شد. این تورنمنت در دو گروه سه تیمی و یک گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال جوانان کشورمان قراراست بعدازظهر روز سه شنبه هفته جاری با یک دستگاه اتوبوس عازم ترکمنستان شود . تیم کشورمان را در این مسابقات 20 بازیکن و 6 همراه تشکیل می دهند. برای تیم های اول تا سوم این مسابقات به ترتیب 20 ، 15 و 5 هزار دلار پاداش تعیین شده است.