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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

مرحله دوم داوری پایان نامه های برتر حوزوی پایان یافت

مرحله دوم داوری پایان نامه های برتر حوزوی پایان یافت

مرحله دوم داوری پایان نامه های برتر حوزوی با معرفی 3 پایان نامه پایان یافت و 2 پایان نامه دیگر برای بررسی به کمیته نهایی داوری ارجاع شد.

مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : از مجموع 20 پایان نامه سطح چهار (دکتری) که به مرحله دوم راه یافته بودند، 3 پایان نامه به صورت نهایی تعیین شد و 2 پایان نامه نیز به کمیته نهایی داوری ارجاع شد. بدین ترتیب حداقل 3 و حداکثر 5 پایان نامه به عنوان پایان نامه های برتر معرفی خواهند شد.

علی رضا زهیری افزود: 3 پایان نامه پذیرفته شده در رشته های فقه، فلسفه و کلام و علوم قرآنی بوده و 2 پایان نامه نیز در رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی نیز در هفته آینده نهایی خواهد شد.

کد مطلب 640622

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