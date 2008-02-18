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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۱۶

قرارداد نیکولیچ مطابق الگوی کمیته المپیک تنظیم می شود

قرارداد نیکولیچ مطابق الگوی کمیته المپیک تنظیم می شود

قرارداد همکاری نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان مطابق الگوی مربیان کمیته ملی المپیک تنظیم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی نشست روزگذشته مهدی تاج با نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان، توافقات لازم برای ادامه همکاری نیکولیچ با فدراسیون فوتبال انجام و مقرر شد قرارداد همکاری جدید این مربی کروات مطابق قرارداد مربیان خارجی تحت اشتغال کمیته ملی المپیک تهیه و تنظیم شود.

براین اساس قراراست، قرارداد نیکولیچ مطابق قراردادهای کمیته ملی المپیک با مربیان خارجی تنظیم و ظرف روزهای آینده به امضاء علی کفاشیان برسد. طبق توافقات انجام شده قرارداد نیکولیچ قبل از سفر تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان به ترکمنستان نهایی خواهد شد. 

کد مطلب 640628

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