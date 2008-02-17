مشرف پیروزی حزب خود در انتخابات فردا را قطعی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف پیروزی حزب مسلم لیگ- شاخه قائد اعظم در انتخابات فردا را قطعی ندانست.

وی با معرفی خود به عنوان پدر سیاسی پاکستان، تشکیل دولت را برعهده نخست وزیر منتخب برای کار تحت نظارت خود اعلام کرد.

مشرف، افتخار محمد چودری رئیس سابق دادگاه عالی پاکستان را مفسد فی الارض برشمرد و علیرغم پذیرفتن آصف علی زرداری به عنوان جانشین بوتو پس از مرگ وی و درغیاب بیلا وال زرداری پسر بی نظیر بوتو، وی را نسبت به اتهامات وارده درباره فساد مالی سال گذشته مصون ندانست.

نواز شریف از مخالفان مشرف هم امروز در گفتگو با بی بی سی نسبت به تقلب گسترده درانتخابات فردا هشدار داد.

در آستانه انتخابات پارلمانی فردا در پاکستان، ناامنی در این کشور شدت یافته است. این انتخابات قرار بود 27 دسامبر(6 دی ماه) برگزار شود که به علت ترور"بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق این کشور به فردا موکول شد.

در صبح روز دوشنبه، درهای 64 هزار پایگاه اخذ رای در 272 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور گشوده خواهد شد. انتظار می‌رود پایگاه‌های اخذ رای در ساعت 5 عصر به وقت محلی بسته شوند و کار شمارش آرا نیز دو تا سه ساعت بعد تمام شود.