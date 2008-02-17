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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۲۱:۳۳

/ هفته بیستم بوندس لیگا /

پیروزی پرگل بایرن مونیخ با هت تریک تونی / هاشمیان 14 دقیقه بازی کرد

پیروزی پرگل بایرن مونیخ با هت تریک تونی / هاشمیان 14 دقیقه بازی کرد

هفته بیستم رقابت های فوتبال بوندس لیگا با پیروزی پرگل تیم های بایرن مونیخ و هامبورگ به ترتیب برابر هانوفر و بوخوم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از دیدارهای امشب بایرن مونیخ در ورزشگاه آ.او.دی آره نا با نتیجه 3 بر صفر برابر میزبان خود هانوفر به پیروزی دست یافت.

برپایه این گزارش، در این دیدار تونی(48)، (54) و (82) برای بایرن مونیخ گلزنی کرد تا این تیم سه امتیاز حساس این دیدار را بدست آورد. ضمن اینکه وحید هاشمیان مهاجم ایرانی هانوفر هم از دقیقه 76 به جای هوتزی وارد زمین مسابقه شد.

در دیگر دیدار امشب، تیم فوتبال هامبورگ در ورزشگاه خانگی با نتیجه 3 بر صفر برابر بوخوم به پیروزی دست یافت. در این مسابقه  یارولیم(64) و (71) و اولیچ(40) گلهای هامبورگ را به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 43 امتیاز
2- وردربرمن 40 امتیاز
3- هامبورگ 37 امتیاز
4- بایرلورکوزن 35 امتیاز(تفاضل گل 17+)
5- شالکه 35 امتیاز(تفاضل گل 12+)
...............................
16-  نورنبرگ 16 امتیاز(تفاضل گل 11-)
17- انرگی کوتبوس 16 امتیاز(تفاضل گل 13-)
18- دویسبورگ 14 امتیاز

کد مطلب 640644

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