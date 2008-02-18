افزایش قربانیان انفجار دیروز قندهار / کشته شدن یک نیروی ایساف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبر گزاری فرانسه، در حالی که خبرها حاکی از افزایش تعداد کشته شدگان عملیات تروریستی روز گذشته به صد نفر است؛ مقامات افغانستان هدف اصلی تروریستها را کشتن "عبدالحکیم جان" یک فرمانده نظامی مخالف طالبان ارزیابی کرده اند که وی در این انفجار کشته شده است.

حاکم ولایت قندهار، طالبان را عامل این عملیات انتحاری اعلام کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و" بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد این عملیات تروریستی را محکوم کردند.

15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای خواستار محاکمه عاملان این جنایت شدند و چنین اعمالی را مانع ایجاد صلح دموکراسی و سازندگی افغانستان ندانستند.

یک نظامی ایساف(نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان ) در جنوب افغانستان هم درحمله طالبان به یک گشتی ایساف کشته و یک نظامی دیگرزخمی شد.

با کشته شدن این سرباز تعداد کشته های امسال ایساف به 16 نفر رسید که اکثرا ملیت آمریکایی داشته اند .

43 هزار نیروی ایساف از 40 کشور در افغانستان حضور دارند.

همچمین دریک تهاجم انتحاری درنزدیکی های یک مقر نیروهای بین المللی در این کشور سه سرباز خارجی زخمی و هفت شهروند افغان کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.

این انفجار در بازار شهر" اسپین بلداک" در مرز قندهار رخ داد.