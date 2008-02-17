امیدوارم باز هم از پرسپولیس امتیاز کم کنند / حضور در تیم ملی را نپذیرفتم

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پس از برتری 2 بر یک تیمش مقابل شیرین فرازکرمانشاه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی آزادی گفت: تیم ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و اگر با بدشانسی روبرو نمی شدیم می توانستیم با اختلاف گلی بیشتر از سد حریف بگذریم.

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد داور گفت: داور متزلزل قضاوت کرد. به نظر من آقای عنایت باید با این داور برخورد کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: در ملاقاتی که با عنایت داشتم تشکر ویژه ای از او بابت روند مثبتی که در داوری حاکم شده است، داشتم. در فصل جاری مدیریت خوبی بر داوری کشور حاکم شده است و دیگر دوره حمایت های خشک و خالی تمام شده است.

وی ادامه داد: داورهای خوب تشویق می شوند و داورهای بد مورد تنبیه قرار می گیرند و حتی موارد تنبیه رسما اعلام می شود.

کریمی همچنین خاطر نشان کرد: تیم شیرین فراز برای گل نخوردن تلاش مضاعفی داشت و در چند مورد توپ از خط دروازه این تیم نیز گذشت و تیر دروازه را به لرزه درآورد در این بین بازیکنان ما نیز بی دقت بودند که نتوانستند از موقعیت های خود استفاده کنند. علاوه بر این داور نیز با اشتباهات خود به تیم ما لطمه زد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود تیم استقلال از دقیقه 60 تا پایان بازی عملکرد خوبی نداشته است گفت: حد فاصل دقایق پایانی بازی ما صاحب 5 موقعیت مسلم گلزنی شدیم متاسفانه با بدشانسی دو بار به تیر دروازه زدیم . بین سه تا چهار مورد مدافعان شیرین فراز توپ را از خط دروازه بیرون کشیدند و در باقی موارد بازیکنان تهاجمی ما با بی دقتی شانس های گل را از دست دادند.

وی در ادامه از روند رو به رشد تیم استقلال یاد کرد و گفت: یکی از موارد مثبت تیم ما افزایش تعداد بازیکنان حمله کننده است. در این بازی با 4 تا 5 بازیکن به سمت دروازه شیرین فراز حمله می کردیم که حاصل آن دستیابی به 8 تا 9 موقعیت گلزنی بود.

کریمی در خصوص صحنه به ثمر رسیدن گل تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه گفت: مدافعان ما نباید اجازه می دادند مهاجم شیرین فراز گلزنی می کرد آنها با تعداد بیشتر در مقابل تک مهاجم حریف اشتباهی مرتکب شدند که منجر به باز شدن دروازه استقلال شد. در این بین وحید طالب لو هم مقصر بود که از وی به خاطر دریافت این گل انتقاد کردیم و او شجاعانه پذیرفت که در این صحنه مقصر بوده است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا امیدوار به قهرمانی هستید گفت: از حریفان ما و مدعیان بالای جدول امتیازاتی کسر شده است. امیدواریم باز هم از آنها امتیاز کم کنند تا شانس قهرمانی پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: در صورتی که بازی عقب افتاده خود را مقابل ملوان با پیروزی پشت سر بگذاریم جایگاه مناسبی در جدول خواهیم داشت که سعی در ارتقای آن طی هفته های آینده داریم.

کریمی پیرامون بی برنامه بودن بازیکنان استقلال در زدن ضربات ایستگاهی طی دقایق پایانی بازی گفت: اینکه میثم منیعی و شفیعی ضربات ایستگاهی را به راحتی از دست دادند روی بی عرضگی کاپیتان های تیم ما منصوریان و نوازی بود که هر دوی آنها جریمه خواهند شد. برای منیعی و شفیعی نیز جرایمی را در نظر خواهیم گرفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص تعیین جریمه برای خود پس از تحمل شکست مقابل مس کرمان با تاکید بر اینکه جرایم در تیم فوتبال استقلال کلان خواهد بود، گفت: اعتقاد دارم اگر در این بازی هوشیارتر عمل می کردم و حواسم جمع تر بود تیم ما می توانست نتیجه بهتری بگیرد و بازی بهتری را به نمایش بگذارد. در آن بازی بازیکنان استقلال عملکرد خوبی داشتند و اگر من قدری هوشیارتر بودم شکست نمی خوردیم.

وی ادامه داد: دیگر دوره مربیانی که شکست را به گردن می گرفتند و پس از بازی اظهارات خود را فراموش می کردند تمام شده. زمانی که می گویم مقصر شکست من بودم باید تبعات آن را نیز به گردن بگیرم.

کریمی خاطر نشان کرد: در تیم استقلال حاشیه امنیت نداریم، حاشیه امنیت در تیم ما تمرین و یکدلی است یعنی اینکه هر بازیکنی بهتر باشد شانس حضور در میدان را پیدا می کند.

وی با تاکید دوباره بر اینکه در تیم استقلال بازیکن سالاری معنا ندارد در خصوص ناکامی آرش برهانی در گلزنی گفت: برهانی نیز در بازی امروز تلاش خوبی داشت اما با بدشانسی در باز کردن دروازه شیرین فراز ناکام ماند. برهانی هم مانند دیگر مهاجمان استقلال به سمت دروازه حریف ضربه می زد اما مدافعان شیرین فراز توپ را از روی خط بیرون می کشیدند.

کریمی پیرامون صحبت های خود با بازیکنان در کنار نیمکت ذخیره ها گفت: در طول بازی ایراداتی در نحوه بازی نفرات اصلی می بینیم که بر اساس آن تصمیم به تعویض می گیرم. در این بین مشکلاتی که در بازی پیش مشاهده می کنم را به بازیکنان ذخیره گوشزد می کنم تا در زمان ورود به زمین مسابقه در جهت اجرای خواسته های من و رفع کاستی ها بازی کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با لحن طنز خاطرنشان کرد: به دلیل نارسایی حنجره دکتر برای من یک فرکانس صوتی تعیین کرده که نباید بلندتر از آن صحبت بکنم. در طول بازی امروز به خاطر اشتباهات فرهاد مجیدی دو بار بلندتر از این فرکانس صحبت کردم که به همین خاطر برای او جرایمی میلیونی درنظر خواهیم گرفت. مطمئنا اگر آقای امیری معاون پشتیبانی و مالی باشگاه از این مسئله مطلع شود بی هوش خواهد شد.

فیروزکریمی پیرامون شایعه حضورش در تیم ملی فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال گزینه مناسبی را برای تیم ملی انتخاب کرده است. کلمنته مربی باکلاسی است که می تواند به تیم ملی مان کمک کند.

وی افزود: خدا پدر و مادر کفاشیان را بیامرزد که تا بر مسند ریاست فدراسیون فوتبال نشست سریعا معضل دو ساله فوتبال ما را برطرف کرد.

وی پیرامون اظهارات مدیر برنامه های کلمنته که گفته بود فیروز کریمی را برای هدایت تیم ملی در نظر گرفته ام گفت: من و دیگر مربیان ایران حتی اگر مربی تیم ملی هم مشخص شود به فدراسیون فوتبال کمک خواهیم . من 21 سال در فوتبال ایران حضور داشته ام وباید به فوتبال کشورم خدمت کنم.

وی با اشاره به سوابق خود در فوتبال کشور افزود: در زمان هاشمی طبا مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی در امر فوتبال بودم. در زمان دکتر دادکان من به همراه دکتر ذوالفقار نسب مشاور رئیس فدراسیون و فوتبال و رئیس سازمان تربیت بدنی بودم. در زمان مصطفوی نیز یکی از مشاوران رئیس فدراسیون فوتبال بودم.

وی افزود: پیش از آنکه قلعه نویی به سرمربی تیم ملی انتخاب شود مفصل با من مذاکره شد تا مسئولیت تیم ملی را بپذیرم اما به دلیل مشکلاتی که داشتم این مسئولیت را نپذیرفتم. در حال حاضر اگر نیاز باشد به فدراسیون فوتبال مشاوره خواهم داد. 20 سال در کنار این فوتبال ارتزاق کردم و باید جوابگوی این حضور در عرصه فوتبال کشور باشم.

کریمی تاکید کرد: در خدمت تیم ملی هستم اما اگر بحث انتخاب من به عنوان سرمربی باشد نمی توانم با این تیم همکاری کنم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه با طرح این سئوال که اگر کلمنته به تیم ملی نیامد تکلیف چیست؟ گفت: پیش از آنکه کلمنته به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شود به محض برگزیده شدن اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با من مذاکره شد که مسئولیت تیم ملی را بپذیرم اما گفتم کشش این کار را ندارم و عذرخواهی کردم.

وی در خصوص حضور مداوم خود در کنار زمین مسابقه گفت: گاهی اوقات خط کنار زمین را گم می کنم و متوجه نمی شوم که از خط عبور کرده ام. فکر نمی کنم گذشتن از خط زمین ایرادی داشته باشد. آخر خط کنار زمین که مرز نیست که با گذر از آن به خاک بیگانه تجاوز کرده باشیم.