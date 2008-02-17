چمن آزادی با این شرایط نابود می شود / مسئولیت تخریب با فدراسیون است

ضیا آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما متوجه این نکته هستیم که مسابقات لیگ برتر باید طبق برنامه برگزار شود و برای انجام بازیها زمینی به غیر از زمین چمن ورزشگاه آزادی در اختیار تیم های استقلال و پرسپولیس قرار نمی دهند. ما همه این موارد را درک می کنیم اما چمن ورزشگاه متوجه این مسائل نمی شود. آنچه برای ما قابل درک است برای چمن ورزشگاه که قابل درک نیست.

وی ادامه داد: ما جز معدود دستگاههای اجرایی هستیم که تا این اندازه پیشگیری قبل از وقوع اتفاق کرده ایم. ما می خواهیم قبل از اینکه سلامت چمن ورزشگاه آزادی که سرمایه ملی ورزش ایران است به خطر بیافتد، از بروز این مشکل جلوگیری کنیم. قطعا پیشگیری بهتر از تشکیل کمیته ای است که پس از تخریب زمین چمن ورزشگاه آزادی شکل بگیرد و دلایل بروز این اتفاق را رصد کند.

مدیرمجموعه ورزشگاه آزادی خاطر نشان ساخت: هشدار می دهیم که زمین چمن ورزشگاه آزادی از قبول این حجم از بازی معذور است و از فدراسیون فوتبال تقاضا داریم تا در این خصوص با ما همکاری لازم را داشته باشد. در صورتی که فدراسیون با ما همکاری نکند و آسیبی به چمن ورزشگاه وارد شود مسئول آن فدراسیون فوتبال خواهد بود.

نمایی از ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی تهران

آذری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر از وی درخصوص راهکاری برای حل این مشکل کرد، گفت: من نمی توانم راهکاری در این خصوص ارائه کنم. من به عنوان مدیر ورزشگاه آزادی مسئول حفظ چمن ورزشگاه هستم و به همین خاطر هشدار می دهم که با این شرایط برگزاری مسابقات، چمن ورزشگاه از بین می رود.

وی ادامه داد: این شکل برگزاری بازی در زمین چمن ورزشگاه آزادی در هیچ کجای دنیا عرف نیست. ما نمی توانیم با فشار آوردن به زمین چمن ورزشگاه، این سرمایه ملی را از بین ببریم و 100 هزار سکو را منتظر نگاه داریم تا مجددا ورزشگاه آماده بهره بردای شود.

مدیرمجموعه ورزشگاه آزادی یاد آور شد: همانطور که در دوره بازسازی ورزشگاه آزادی در حدود 14 ماه ورزشگاه تعطیل بود و زمین چمن اصلی ورزشگاه با گنجایش 100 هزار تماشاگر معطل ماند، اگر مجددا زمین تخریب شود دوباره باید تا این اندازه زمان صرف و استادیوم آماده پذیرایی از فوتبالدوستان شود.

آذری همچنین تاکید کرد: بین این همه ریسک ها و بدی هایی که استفاده فشرده از چمن ورزشگاه آزادی را می تواند به خطر بیاندازد، بهتر است فدراسیون فوتبال با تجدید نظر در برنامه بازیهای لیگ سلامت چمن ورزشگاه را حفظ کند. اگر زمین چمن ورزشگاه آزادی تخریب شود مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت که مهمترین آن نداشتن زمینی ایده ال برای میزبانی در مسابقات مقدماتی جام جهانی است. اگر در این مسابقات زمین ایده الی در اختیار نداشته باشیم تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در نهایت به ضرر فوتبال کشور تمام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه با تغییر در برنامه های لیگ از بروز مشکلات احتمالی کاسته خواهد شد، در پاسخ به خبرنگار مهر که در خصوص احتمال سرویس ندادن به فدراسیون فوتبال از سوی مدیریت ورزشگاه آزادی جویا شد، گفت: من وارد این بحث ها نمی شود. دوست داریم این مشکل در فضایی مسالمت آمیز برطرف شود. راهکارهای مختلفی برای حل مشکل وجود دارد اما ما علاقه داریم از راه منطقی در این راه ورود کنیم. همه ما از خانواده ورزش هستیم و در داخل این خانواده مشکلات را برطرف خواهیم کرد و نمی گذاریم کار به بیرون بکشد.

مدیرمجموعه ورزشگاه آزادی همچنین در واکنش به پرسش دیگر خبرنگار مهر پیرامون پرداخت بدهی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به این ورزشگاه، با تاکید بر اینکه " مشکل ما مشکل با فدراسیون فوتبال در خصوص مسائل مالی نیست"، گفت: این بدهی مهم نیست. ما به هیچ عنوان بحث مالی با فدراسیون فوتبال نداریم. بهتر است وقت شریف مردم را درگیر این مسائل نکنیم. قطعا این مشکل را هم به نحوی برطرف خواهیم.