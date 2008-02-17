کمیته استیناف برای من کوچک است / حیف است که وقتم را با این مسئولیت تلف کنم

سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب افزود: با توجه به سابقه و اعتبارم در فوتبال نمی توانم عضویت در شورای استیناف فدراسیون فوتبال را بپذیرم و امیداوم در امور دیگر شرایط برای همکاری من با فدراسیون فوتبال فراهم شود.

نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: فعالیت در شورای استیناف فدراسیون فوتبال منافاتی با مسئولیت های پیشین من در این فدراسیون ندارد اما احساس می کنم حضور در این عرصه برایم کوچک است.

وی خاطرنشان کرد: من به انجام کارهای کلان و بزرگ در فدراسیون فوتبال عادت دارم، حیف است که وقتم با قبول مسئولیت در شورای استیناف و حضور در جلسات این شورا گرفته شود.

افتخاری که پیش از این نیز عضویت شورای استیناف فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت ادامه داد: زمانی که عضو شورای استیناف بودم همزمان مسئولیت نایب رئیسی فدراسیون وریاست بر سازمان لیگ را نیز عهده دار بودم. در عین حال به هر دو مسئولیتم به طور کامل می رسیدم. در این شرایط صلاح نیست تنها برای شورای استیناف وقت بگذارم.

نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: فعالیت در شورای استیناف از بسیاری جهات مهم و حساس است اما نباید فراموش کرد که این شورا تنها هفته ای دو ساعت آنهم در صورت وجود پرونده های انضباطی تشکیل جلسه می دهد.

وی ادامه داد: با این وجود اگر عضویت در شورای استیناف فدراسیون فوتبال را می پذیرفتم باید هفته ای دو ساعت صرف شرکت در جلسات این شورا می کردم که در این صورت نمی توانستم درآن روز به کارهای شخصی خود در بیرون از فدراسیون رسیدگی کنم.

عضو پیشین شورای استیناف فدراسیون فوتبال به حضورش در کمیته تیم های ملی اشاره کرد و گفت: عضویت در این کمیته و پذیرش مسئولیت تیم های ملی به من پیشنهاد شده بود. حتی اکثر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تمایل داشتند که این مسئولیت به من واگذارشود اما نمی دانم چرا و به چه دلیلی مذاکراتم در این زمینه بی نتیجه ماند.

افتخاری تاکید کرد: این که مسئولان فدراسیون فوتبال درخصوص کمیته تیم های ملی چه تصمیمی گرفته اند را نمی دانم، شاید صلاح بوده در شرایط فعلی عضو این کمیته نباشم.