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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۹

مدیران نسبت به اقامه نماز در ادارات اهتمام ویژه داشته باشند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز گیلان گفت: مسئولان و متولیان امر نماز باید نسبت به اقامه نماز در ادارات اهتمام ویژه ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی، شامگاه یکشنبه در همایش " ستاد اقامه نماز"  رودبار، اظهار داشت: نمازیکی از ارکان مهم عبادی است که موجب نزدیکی انسان به خدا می شود و توجه به آن در ساختن زندگی اجتماعی بسیار موثر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه، نیم درصد اعتبارات ادارات در امور مربوط به نماز باید هزینه شود، افزود: برگزاری مسابقات ویژه فرزندان کارکنان در خصوص نماز، آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و طرحهای ابتکاری مربوط به نماز باید در ادارات مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در ستاد اقامه نماز استان بر توجه ویژ به برپایی نماز اول وقت در ادارات و مراکز آموزشی تا کید کرد و بیان داشت: مدیران حکومت جمهوری اسلامی توجه به امر نماز باید مهمترین رسالت آنان باشد.

حجازی یادآور شد: اقامه نماز در ادارات بر توسعه و ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی در جامعه کمک شایانی خواهد داشت.

کد مطلب 640657

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