مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

زمان اعلام اسامی قبول شدگان کار دانی ناپیوسته و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی

مقام معظم رهبری: باید مراقب کسانی که ظاهر و باطن آنان یکی نیست ، بود

پیام دکتر جاسبی به همایش دانشگاه، جامعه ، اتحاد ملی و انسجام اسلامی : هویت ملی و وحدت اسلامی در اهداف بنیادی وکاربردی دانشگاه، جایگاهی ویژه دارد



اعتماد:

بزرگان دین و سیاست در مراسم خاکسپاری آیت الله توسلی شرکت کردند، اجتماع کم نظیر یاران امام

پاسخ دفتر وزیر اطلاعات پیشین به گزارش اعتماد، قتل های زنجیره یی بعد از وزارت فلاحیان رخ داد

صفار هرندی درباره سایت های اینترنتی بیان کرد: اولین تخلف یعنی توقیف



اعتماد ملی :

مقام معظم رهبری: حضور گسترده مردم در انتخابات مجاهدت است

اختلاف وزیر کشور و سردار افشار بر سر انتشار اسامی تایید صلاحیت شدگان

مصوبه تشکیل بسیج سازندگی در نشست انجمن شرکت های ساختمانی بررسی شد، بخش خصوصی در میدان مین



ایران :

رئیس ستاد تبصره 13 درگفت و گو با " ایران " خبر داد: قیمت جدید بنزین تا دو هفته دیگر

رهبر معظم انقلاب دردیدار مردم آذربایجان به مناسبت سالروز قیام 29 بهمن مردم تبریز: مهمترین شاخص برای انتخاب این است که منتخبان شعارهای انقلاب را زنده تر کنند

شب گذشته با 159 رای موافق صورت گرفت، تصویب لایحه بودجه در مجلس



ابرار:

رهبر انقلاب : انتخاب نمایندگان اصلح ازمسائل مهم انتخابات است

نماینده تهران: برخی کاندیداها از حضور در فهرست حامیان دولت منصرف شده اند

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: میزان و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سو استفاده تبلیغاتی از مراسم تشییع آیت الله توسلی



ابتکار:

وزیر کشور: اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان ممنوع نیست، اسامی 290 کاندیدای تایید شده جدید

جزئیات عیدی پایان سال کارمندان اعلام شد، کلیه دستگاهها مجازند به جای عیدی سکه بدهند

قیمت بنزین تا 2 هفته آینده مشخص می شود



اسرار:

آصف علی زرداری ( همسر بی نظیر بوتو) اعلام کرد: تقلب درانتخابات؛ آغاز جنگ در پاکستان

حسینی: علت تعویق مذاکره با آمریکا

سید حسین موسوی تبریزی: بزرگان نظام در برابر هتک حرمت بیت امام سکوت نکنند



تفاهم:

پس از سالها انتظار ،بورس نفت گشایش یافت، پرواز نفت از تهران به کیش

رونق گردشگری هند با شیر ایرانی ! شیر ایرانی را به میهن باز گردانیم

رسوب میلیون ها تن کالا در بنادر حل نمی شود، گم شدن صاحبان کالا



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب دردیدار مردم آذربایجان شرقی: حضور گسترده مردم در انتخابات مجاهدت به شمار می رود

نفت به بورس رسید

عیدی کارمندان سکه شد



جام جم:

رهبر معظم انقلاب : انقلاب، امروز در میان مردم زنده تر از گذشته

تولد بورس نفت ایران

نخستین واکنش دولت به مصوبه مجلس، تعیین قیمت بنزین تا 2 هفته دیگر

جزئیات عیدی پایان سال کارمندان دولت



جوان:

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: اعتقاد به شعارهای انقلاب و توانایی ملی شرط حضور در مراکز تصمیم گیری

هیئت دولت تصویب کرد: عیدی کارمندان؛ پول نقد یا سکه

پس ازگذشت یک قرن از تولید نفت ایران، بورس نفت کشور راه اندازی شد



جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب : خانواده انقلاب باید همگرایی خود را روز به روز متسحکم تر کند

دومین تولید کننده اوپک صاحب بورس نفت شد

مجلس لایحه بودجه سال آینده راتصویب کرد



خراسان:

رهبر معظم انقلاب : مهمترین شاخص انتخاب زنده تر شدن شعارهای انقلاب باشد

سخنگوی وزارت خارجه: اطلاعات سانتریفیوژهای جدید را به آژانس داده ایم

پاسخ الهام به انتقاد شورای نگهبان درباره تصمیم رئیس جمهور برای ادغام شوراهای عالی



حمایت:

مقام معظم رهبری: خانواده انقلاب همگرایی خود را مستحکم تر کند

وزیر کشور: امیدواریم در فرصت باقیمانده تعداد بیشتری تایید صلاحیت شوند

احمدی مقدم خبر داد: کاهش یک سومی مصرف مواد مخدر در ایران



حیات نو:

رهبر انقلاب تاکید کردند: ایستادگی بر ارزش های امام و انقلاب

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: سخن از اصول انقلاب دخالت در انتخابات نیست

هشدار بانک مرکزی درباره فعالیت شرکت های هرمی



خبر:

مقام معظم رهبری در دیدار قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی: خانواده انقلاب باید همگرایی خود را روز به روز بیشتر کند

کروبی: جلوگیری از بداخلاقی انتخاباتی تنها با توصیه ممکن نیست

با 159 رای موافق ، مجلس بودجه سال 1387 کشور را تصویب کرد

هیئت وزیران اعلام کرد: عیدی پایان سال کارمندان دولت 200 هزار تومان



دنیای اقتصاد:

راه حل دولت برای آزاد سازی بازار پتروشیمی ، بورس نفت در کیش متولد شد

دولتی ها در صدر اقتصاد ایران

به دنبال انتقادهای اخیر صورت گرفت، پاسخ قوه مجریه به قوه مقننه



سرمایه:

محمود آخوندی ، حقوقدان برجسته: انحلال سازمان مدیریت قانونی نیست

گمرک به قانون ارزش افزوده، کم توجه است، سردرگمی صنایع در مناطق آزاد

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، نطق ناتمام آیت الله توسلی منتشر شد



سیاست روز:

رهبر انقلاب : عمل به شعارهای انقلاب مهمترین شاخص در انتخاب نامزدها

افتتاح فاز اول بورس نفت کشور در تهران و کیش

یک کارشناس در نقد بودجه پیشنهادی تامین اجتماعی هشدار داد؛ کسری بودجه حتمی است



صدای عدالت:

وداع با شکوه با یار امام ، هاشمی رفسنجانی : آیت الله توسلی در دفاع از امام جان به جان آفرین تسلیم شد

رهبر انقلاب : حضور درانتخابات خلاف خواست دشمن است

راه اندازی فاز اول بورس نفت، وزیرنفت: از تجارت نفت سهمی نداریم



عصر اقتصاد:

در آستانه 100 سالگی اکتشاف نفت در ایران؛ بورس نفت راه اندازی شد

وزیر ارشاد در همایش منشور اخلاق انتخاباتی: تخریب کنندگان ، به امید میلیون ها ایرانی خیانت می کنند

معاون مالی اداری شهرداری تهران: شورای شهر بودجه پیشنهادی شهرداری را تصویب کرد



قدس:

رهبر معظم انقلاب : حضور گسترده مردم در انتخابات مجاهدت است

وزیر کشور: نصب پوستر انتخاباتی در معابر عمومی قانونی نیست

از واگذاری اختیار سهمیه بندی به دولت، عرضه بنزین آزاد روی دیگر مصوبه مجلس



قیام:

مقام معظم رهبری: خانواده انقلاب همگرایی خود را مستحکم تر کند

حسینی : پرونده 30 سال پیش ، روی میز ایران و عراق

الهام: استناد به نظر شورای نگهبان به دلیل اعتبار عملی



کاروکارگر:

مقام معظم رهبری: خانواده انقلاب باید همگرایی خود را مستحکم ترکند

پیکر یار دیرین امام در جوارش آرام گرفت، رفسنجانی : لحظه آخر عمر آیت الله توسلی تاریخی است

پرداخت وام بانک تجارت به زندانیان دیه



کارگزاران:

مقام معظم رهبری: حضور گسترده مردم درانتخابات، مجاهدت به شمار می رود

آیت الله توسلی در کنار امام آرام گرفت

" پشت و مشت" دولت نهم و مجلس هفتم



کیهان:

رهبر انقلاب : حضور گسترده پای صندوق ها خلاف خواست دشمن است، مردم در انتخابات مراقب افراد دو رو باشند

پایان بررسی بودجه 293 هزار میلیارد تومانی در مجلس

بر اساس نتایج یک نظر سنجی ، بیش از 60 درصد مردم در انتخابات شرکت می کنند



همبستگی:

هاشمی رفسنجانی درمراسم تشییع جنازه آیت الله توسلی اعلام نمود: ایشان شخصیتی مستقل ، عالم ، مجاهد و هوشیار بود

ضرغامی: رسانه ملی در عرصه انتخابات به بی طرفی خود ادامه خواهد داد

کروبی: کنار رفتن برای گروههای داخل حکومت ثمری ندارد

علیرضا افشار: اوج اخلاق انتخاباتی واگذاری عرصه به کاندیدای اصلح است



همشهری:

رهبر معظم انقلاب تبیین کردند: مهمترین شاخص برای انتخاب نمایندگان اصلح

ممانعت از سفر هیئت پارلمانی دانمارک به تهران

کمبود اسکناس ، امسال ،زودتر از هر سال



هدف واقتصاد:

خانواده انقلاب همگرایی خود را روز به روز مستحکم تر کند

هیئت وزیران جزئیات عیدی پایان سال کارمندان را اعلام کرد، سکه های دولت عیدی ملت

سخنگوی دولت باتشریح روند ادغام شوراهای عالی اعلام کرد: اذعان مجلس و شورای نگهبان به قانونی بودن تصمیمات دولت