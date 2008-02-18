به گزارش خبرنگار مهر، لوکیشن "نشانی" خانه‌ای قدیمی آجری و دو طبقه با طاقی گنبدی شکل است که وسط حیاطی بزرگ قرار دارد. دور تا دور خانه درختچه‌های کوچک به خاطر سرمای زیاد لباس نایلونی به تن کرده‌اند. راه رفتن در حیاطی که با سنگ‌های کوچک سنگفرش شده مشکل است. ظاهرا صاحبان خانه خواب هستند.

با وجود اینکه تمام چراغ‌ها خاموش و فضای خانه تاریک است، اما می‌توان نامرتب بودن وسائل خانه را دید. در اتاقی با وسائل قدیمی چند نفر هر یک پتو و بالشی برای خودش برداشته و در گوشه‌ای از اتاق خوابیده‌اند. داود رشیدی هم کنار بخاری روی یک صندلی پلاستیکی نشسته و مشغول مطالعه است. یکی از عوامل هم که به نظر دستیار کارگردان است فیلمنامه می‌خواند.

دستیار رامبد جوان می‌گوید: "غیر از آقای رشیدی بازیگر دیگری نیست و همه بیرون رفته‌اند و تا ساعت پنج و نیم کسی نمی‌آید." رشیدی هم درباره پذیرش نقش می‌گوید: "نقش حمیدی پدر یک خانواده را بازی می‌کنم. او در گذشته نظامی بوده و حالا بازنشسته شده است. این مجموعه طنز موقعیت جالبی دارد."

وی در ادامه می‌افزاید: "ویژگی کمدی بودن این مجموعه من را برای بازی جلب کرد. علاوه بر آن رامبد جوان کارگردان این مجموعه از دوستان قدیمی من است و کارهای قبلی او را دوست دارم. امیدوارم "نشانی" مجموعه سرگرم‌کننده خوبی برای مخاطبان در ایام نوروز باشد."

میترا تبریزی هم که برای بازی در یک نقش کوتاه آمده، سرانجام پس از نیم ساعت گفتگو با دستیار کارگردان "نشانی" می‌پذیرد نقش را به صورت افتخاری و بدون گرفتن دستمزد بازی کند. دستیار کارگردان قبل از رفتن تبریزی به او می‌گوید: "فقط فردا یک مانتو بلند شیک و چند شال بیاورید تا یکی از آنها را انتخاب کنیم."

بعد از چند دقیقه رامبد جوان و مجید اوجی تهیه‌کننده از راه می‌رسند. جوان که در فصل تابستان برنامه "خانه‌ای با طرح نو" را همراه اشکان خطیبی اجرا می‌کرد، درباره فیلمنامه و پذیرش کارگردانی "نشانی" می‌گوید: "این پروژه تهیه‌کننده خوبی دارد که مدیری موفق و یار پروژه است. فیلمنامه هم قابلیت کار نمایشی با مدیوم تلویزیون را دارد."

وی ادامه می‌دهد: "شخصیت‌پردازی‌ها خیلی خوب در فیلمنامه درآمده و طنزی ظریف دارد. این موارد ترغیبم کرد کارگردانی پروژه را قبول کنم. در مجموع یک کار خوب هیجان‌انگیز است. "نشانی" بازیگران خوبی هم دارد که این نوید یک فیلمنامه خوب را می‌دهد، چرا که فیلمنامه برای بازیگران اهمیت زیادی دارد. طنز این مجموعه بیشتر طنز موقعیت است. من هر طنزی که آزاردهنده نباشد و عمق داشته باشد را دوست دارم."

کم کم گروه خود را برای ضبط صحنه آماده می‌کند. بازیگران نیز در اتاق گریم حضور دارند. یکی از عوامل معتقد است هیچکدام از بازیگران پروژه گفتگو نمی‌کنند و دستیار کارگردان درباره داستان می‌گوید: "اینجا منزل آقای حمیدی (داود رشیدی) است که با همسرش (پروانه معصومی)، دخترش (فقیهه سلطانی)، دامادش (امیرحسین صدیق) و پسرس (کورش تهامی) زندگی می‌کند."

جوان برای اینکه صحنه را توصیف کند مرتب از این اتاق به اتاق می‌دود و صحنه را توضیح می‌دهد ... عوامل مشغول نصب پروژکتورها هستند. دختری جوان هم با جارودستی راهرو خانه را جارو و وسائل را مرتب می‌کند تا صحنه برای ضبط آماده شود.

در مجموعه تلویزیونی "نشانی" رامبد جوان در کنار پرویز پورحسینی، فلورا سام، برزو ارجمند، آتنه فقیه نصیری، مرضیه برومند و ... بازی می‌کند و سایر عوامل پروژه عبارتند از فلورا سام نویسنده، سهیل نوروزی مدیر تصویربرداری، محمد علیزاده صدابردار، پیام‌حسین سوری طراح صحنه و لباس، احسان رناسی طراح گریم، ناصر ملکی مدیر تولید و فریال اوجی عکاس. محصول شرکت باران فیلم.