تیم نساجی مازندران میزبان فولاد خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر در این دیدار که از ساعت 14 فردا سه شنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود تیم نساجی مازندران میزبان تیم فولاد خوزستان است.

تیم نساجی مازندران که در چند دیدار گذشته خود و به خصوص در قائمشهر به حریفان خود امتیازی نداده مصمم است تا صدرنشین گروه دهم لیگ را در خانه متوقف کند.

تیم نساجی که دیدار هفته گذشته اش برابر نماینده تبریز به علت بارش سنگین برف لغو شده بود با 11 بازی و کسب 20 امتیاز اکنون در مکان سوم جدول رده بندی قرار دارد که در صورت برتری جایگاه دومی خود را در جدول ثبت خواهد کرد.

تیم فولاد خوزستان نیز با 12 بازی و کسب 26 امتیاز صدر نشین گروه دوم این رقابتها است.

تیم فوتبال شموشک نوشهر دیگر نماینده مازندران در گروه یک این رقابتها نیز فردا سه شنبه در شیراز میهمان تیم بسیج فارس است.

شموشک نوشهر با کسب 13 امتیاز از 10 بازی در مکان دهم جدول قرار دارد.