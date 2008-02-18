حج پایگاهی برای حکومت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد یکشنبه شب در دیدار مسئولان و دست اندرکاران حج با مقایسه انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب های جهان گفت : معنویت و فرهنگی بودن انقلاب اسلامی رمز ماندگاری آن بوده است و می بینیم که ازانقلاب های فراوان مادی در جهان امروز هیچ اثری به جای نمانده اما این انقلاب پس از 28 سال و انواع توطئه و مقاومت دربرابر آن ، همچنان ماندگار وجاودان است .

وی از حضور گسترده و آگاهانه جوانان ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن امسال تجلیل کرد و گفت : جوانان ایران پس از 28 سال هم به لحاظ تعداد وهم معرفت و شجاعت و پاکی ، بالاتر و پرشورتر از جوانان سال 57 در صحنه حاضر شدند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: باوجود اینکه همه دنیای مادی در مقابل این ملت ایستاد اما این انقلاب از درون رشد کرد و نمودی الهی یافت و برکات و حیاتش ماندگار شده است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه و اهمیت حج در اسلام گفت : حج یک پدیده بسیار استثنایی و یک دوره کامل و فشرده شناخت خدا ، پیامبر ، انسان ، ‌هستی و امام شناسی و آموزش عملی اخلاق است .

احمدی نژاد با بیان اینکه حج یعنی هماهنگ شدن با آهنگ هستی در یک دوره و یک نقطه کانون هستی که بسیار پر راز ورمز است ، حج را دارای بالاترین ظرفیت برای مدیریت جهان خواند و گفت : حج پایگاه وجایگاه حکومت جهانی و مدیریت یکپارچه و بهره برداری از سرمایه عظیم الهی است .

رئیس جمهور افزود : قدرت سیاسی و معنوی حج می تواند دردوسال تمام دنیا را متحول کند واگر حج نبود بسیاری از حقایق جهان بر انسان ها پوشیده می ماند.

احمدی نژاد باردیگر عملیات حج را ماندگار ترین و بزرگترین و گسترده ترین کار و اردوکشی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت : همه کارها درحج فرهنگی است که می تواند انسان خام را به انسان ورزیده تبدیل سازد.

رئیس جمهور افزود : باید به گونه ای نگاه کنیم که از همان لحظه نخست برقراری ارتباط یک زائر ، او تحت پوشش معنوی قرارگیرد .

وی گفت : درعین حال حج یکی ازسخت ترین و پیچیده ترین کارهای کشور است و همه کسانی که دست اندرکاراین امر هستند عاشقانه وظایفشان را انجام می دهند.

رئیس جمهور تاکید کرد : باید کارها و خدمات حج را به گونه ای طراحی کنید تا از حداکثر ظرفیت معنوی حج استفاده شود .

احمدی نژاد همچنین متمرکز کردن کارها و ارتقاء کیفی حج را ضروری خواند و گفت : خوشبختانه حرکت بسیار خوب ، محکم همراه آگاهی و دقت در این زمینه در سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و این سازماندهی می تواند برای دیگر کشورهای اسلامی الگو شود .

رئیس جمهور همچنین از خدمات و تلاش های دست اندرکاران حج امسال قدردانی و برضرورت برنامه ریزی برای جلب هرچه بیشتر رضایت زائران خانه خدا تاکید کرد و گفت : دولت از برنامه های سازمان حج و زیارت درجهت تقویت معنوی و فرهنگی حج حمایت می کند.

بنا بر این گزارش، مصطفی خاکسار قهرودی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت نیز پیش از سخنان رئیس جمهوری با ارایه گزارشی از حج ‪ 86 ‬گفت: تغییر ساختار سازمانی با نگاه ماموریت گرا،توجه جدی به‌ارائه خدمات شایسته به‌حجاج و کسب رضایت مندی آنان،اصل قراردادن کارکرد فرهنگی در امور اجرایی حج و هماهنگی و همدلی و تفاهم بالا در اجرای امور حج و پاسخگویی کامل از جمله برنامه‌های این سازمان است .

وی افزود: نهادینه کردن فعالیت‌های پژوهشی، توجه به امر گزینش ، آموزش ،نظارت و بازرسی و مطالعه طرح جامع حج در جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان حج و زیارت که اکنون مراحل پایانی خود را می‌گذراند از دیگر برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان است .

رییس سازمان حج و زیات با اشاره به این که به دنبال گفتگو برای افزایش سهمیه حج با عربستان سعودی هستیم ، گفت : هم اکنون یک میلیون و ‪ 700‬هزار نفر برای حج تمتع و یک میلیون و دویست هزار نفر برای حج عمره در نوبت هستند که با روند کنونی ظرفیت حج تمتع تا ‪ 17‬سال و عمره تا دو سال آینده تکمیل است.

وی تاکید کرد: در بخش‌های ماموریت گرای سازمان چشم‌اندازها و آینده خوبی وجود دارد و با جذب توانمندی‌های دستگاه‌های مختلف می‌توان زمینه را برای رفع اشکالات فراهم کرد و میزان اعزام‌ها را افزایش داد.

مصطفی خاکسار قهرودی خاطر نشان کرد: نگرانی‌های اصلی دست اندرکاران حج باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه نیاز به طراحی یک ساختار جامع محسوس است .