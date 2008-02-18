به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گفتگو با احمد رفیع‌زاده فیلمنامه‌نویس مجموعه‌های "ساعت شنی" و "پریدخت". نگاهی به جدیدترین فهرست بازیگران پولساز هالیوود در صفحه سینما جهان و خرس نقره‌ای برلین در دستان رضا ناجی، رونمایی کتاب عکس گنجینه موزه هنرهای معاصر و گپی با مسعود محبی در صفحه پایانی آمده است.

* رفیع‌زاده درباره انتقادهای وارد بر "ساعت شنی" گفته: "برای قصه آنچه اهمیت داشت خارج از جنبه‌های نفی و اثباتی این موضوع بود. به این صورت که قرار نبود با قید پرداختن به موضوع رحم جایگزین و معضلات در هر سطح و طبقه از یک راه حل دفاع کند. بلکه قصه خود را ملزم می‌دانست تنها از قید وجوه مادرانه دفاع کند و هر آنچه به خدمت می‌گرفت تنها برای پیشرفت درام بود."

"همشهری" در صفحه موسیقی می‌پردازد به گفتگو با سعید ذهنی و یادداشتی بر ملودی‌های مذهبی. نگاهی به فیلم خارجی "افسون‌شده" و یادداشتی بر فیلم "ژاکت" در صفحه سینما و ادامه اجرای نمایش بر صحنه‌های تئاتر، برگزیده شدن سینمای ایران در جشنواره برلین، از سر گرفتن پروژه ناتمام "تردید"، توقف "یک وجب از آسمان" و اخبار کوتاه از ایرج راد، منوچهر طیاب، خسرو سینایی و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به تدوین فیلم "زینب"، آغاز همایش بررسی چالش‌های روز سینمای ایران، پذیرش 16 طرح در همایش ملی انیمیشن ایران و حرف‌های رضا ناجی پس از موفقیت در برلین. گفتگو با لاله اسکندری درباره مجموعه "رقص پرواز" در صفحه تلویزیون، درباره فیلم "حس پنهان"، نظری بر "چراغی در مه" در صفحه سینما و درباره نهمین جشنواره صدا و مجموعه ترکیه‌ای "کلید اسرار" در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

* درباره "کلید اسرار" آمده: "مجموعه تا آنجا که به موضوع، محتوا و پیام آن مربوط می‌شود تلاشی مطلوب و ضروری ارزیابی می‌شود. به گونه‌ای که نگرش دینی به مضامین و موضوع‌های داستان را هم می‌توان در همین زمینه مورد نظر قرار داد. با وجود این مجموعه ساختار و پرداخت نمایشی کار به گونه‌ای سامان گرفته که تعمیق ارتباط با مخاطب را در اغلب قسمت‌ها، صحنه و سکانس‌ها با چالش و گسست جدی مواجه می‌کند."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به مروری بر نمایش های جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر. خرس نقره ای برلین برای رضا ناجی و پیام تبریک معاون سینمایی به مجیدی و ناجی، معرفی برگزیدگان سوگواره عکس با عاشورائیان، اکران نوروزی "به همین سادگی"، آغاز همایش بررسی چالش‌های سینمای ایران و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* در پیام تبریک معاون سینمایی وزیر ارشاد آمده است: "باید این توفیق را به رضا ناجی بازیگر صمیمی این فیلم و کارگردان توانایش مجید مجیدی و سینمای ایران تبریک گفت. در واقع جهان از سینمای ایران، سینمایی لطیف با نشانه‌هایی مختص یک جامعه شرقی و ایرانی و در واقع موحد و اسلامی را انتظار دارد."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به خرس نقره ای جشنواره برلین در دستان رضا ناجی، نمایشگاه ریکاردو زیپولی در تهران، گپی با میکائیل شهرستانی، حمایت سیدجمال ساداتیان از فیلم "سنتوری"، بسته پیشنهادی، تجلیل از خسرو سینایی، از روزنامه های جهان و اخباری کوتاه از تجسمی و ...

* سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده "دایره زنگی"، "به رنگ ارغوان" و "چهارشنبه سوری" گفته: "بهترین راه نجات فیلم‌ها از بازار قاچاق اکران آنهاست که باید وزارت ارشاد مساعدت کند. بالاخره در دنیای امروز که همه چیز به کمک تکنولوژی به سرعت تکثیر می‌شود، به زحمت می‌توان از این کار پرهیز کرد. از سوی دیگر معتقدم باید مجلس شورای اسلامی یک قانون دقیق و مدون برای برخورد با خاطیان و قاچاق فرهنگی ارائه کند."

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به مطلبی درباره بازگشت به قواعد در عصر پست مدرن، درباره پست مدرنیسم در سینما و زندگی بازیگران زن سوئدی. پایان جشنواره فیلم برلین، افتتاح نمایشگاه عکس "چشم درون"، برگزاری جشنواره فیلم‌های مستقل در پاریس، فیلم دیگری از خالق "آمریکایی آرام"، یادداشتی از محسن سیف و معرفی احمد آرام به عنوان چهره روز و رمان "گریز به تاریکی" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی آمده است.

* درباره اینگرید برگمن بازیگر سوئدی آمده: "مردمی که او را پس از فیلم های "یک داستان عاشقانه"، "کازابلانکا"، "زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آیند" و "چراغ گاز" ستایش می‌کردند، پس از ازدواج جنجالی او با روبرتو روسلینی دیوانه‌وار برگمن و "استرومبولی" را پس زدند. طی شش سال بعد اینگرید دوره وحشتناکی را گذراند. از روسلینی جدا شد و معدود فیلم‌هایی که خارج از آمریکا کار کرد زمین خوردند."

"حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به نمایشگاه زیپولی در موزه هنرهای معاصر تهران، گفتگو با مصطفی مستور، اخبار جشنواره برلین و حضور نداشتن آل پاچینو در "جیمز باند" جدید. "جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به جایزه جشنواره برلین برای رضا ناجی، پذیرش 16 طرح در همایش ملی انیمیشن ایران، فیلم شدن زندگی یاران امام حسین (ع)، معرفی برگزیدگان پنجمین سوگواره عکس با عاشورائیان و حرف‌های کارگردان فیلم "فرزند خاک".

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به مطلبی درباره تیم برتن و فیلم "سوئینی تاد"، نگاهی به این فیلم، در حاشیه تاریخچه شخصیت سوئینی تاد و گفتگو با استیون ساندهایم درباره این فیلم موزیکال. در متن و حاشیه برگزیده شدن رضا ناجی در جشنواره برلین، نمایشگاه آثار عکاسان خارجی در تهران، پروژه جدید خسرو سینایی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.