مظاهری در گفتگو با مهر: ترور عماد مغنیه برای اسرائیل گران تمام خواهد شد

دکتر محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تحلیل ابعاد مختلف ترور عماد مغنیه، اظهار داشت: بی شک یکی از اهداف اصلی ترور عماد مغنیه خنثی سازی مقاومت و تضعیف روحیه حزب الله و نیز زیر سئوال بردن دستاوردهای جنگ 33 روزه بوده است.

وی افزود: به نظر می رسد بازسازی روحیه شکست خورده ارتش و سازمان های امنیتی این رژیم از اهداف اصلی ترور مغنیه بوده باشد؛ از سوی دیگر ناامن سازی منطقه و ایجاد بحران داخلی در لبنان و تحریک گروه های جهادی برای آغاز درگیری ها از اهداف پنهانی این ترور محسوب می گردد ولی آنچه مسلم است اینکه بر خلاف تصور سران صهیونیستی ترور عماد مغنیه به تضعیف حزب الله لبنان نخواهد انجامید بلکه شهادت وی موقعیت امنیتی و اجتماعی حزب الله را در لبنان و حتی منطقه ارتقا خواهد داد.

مظاهری درباره واکنش حزب الله به این اقدام رژیم صهیونیستی ادامه داد: بقا و امنیت رژیم صهیونیستی در واقع دستاویزی برای تجاوز و توسعه طلبی و ترور دیگران بوده و این رژیم بارها ضمن نقض صریح قوانین بین المللی دست به جنایت و ترور مخالفین خود در مناطق مختلف جهان زده است.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: حقیقت آن است که رژیم صهیونیستی بر اساس تصورات باطل خود مبنی بر اینکه فشار نظامی موجب کوتاه آمدن مقاومت می شود و حلقه ارتباطی دمشق و حزب الله لبنان و حماس از این طریق متفرق می شود، دست به این ترور زده اما واقعیت آن است که حزب الله پس از تثبیت موفقیت نظامی بعد از جنگ 33 روز، نه تنها آرایش نظامی خویش را تغییر نداده بلکه با اقتدار مثال زدنی آمادگی خویش را برای دفاع از تمامیت خاک لبنان اعلام داشته است.

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه اظهار داشت: در وضعیت فعلی نیز حزب الله لبنان از توانمندهای بالایی برای ضربه زدن به حیثیت رژیم صهیونیستی در منطقه برخوردار است؛ اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه و نیز مراکز تجاری و اقتصادی و دیپلماتیک آن در سراسر دنیا هدف های سهل الوصلی برای مقاومت لبنان است در واقع اقدام این رژیم در فراسوی مرزهای لبنان راه را برای عملیات مقاومت باز کرده و بی شک هزینه این ترور برای سران رژیم صهیونیستی گران تمام خواهد شد.

مظاهری همچنین در خصوص سخنان سید حسن نصرالله در مراسم تشییع پیکر پاک شهید عماد مغنیه، گفت: حضور میلیونی مردم لبنان در این مراسم و سخنان بسیار مهم وی ثابت کرد که حزب الله نه تنها در لاک دفاعی فرو نرفته بلکه توازن قوا در منطقه به نفع این گروه در حال تغییر است چرا که گرچه حزب الله یکی از با صلاحیت دارترین فرماندهان خویش را در عرصه نظامی از دست داده ولی اقدام به موقع حزب الله در تعیین جانشین وی و شوق اشتیاق این گروه برای وارد ساختن ضربه نهایی بر پیکر رژیم صهیونیستی در منطقه نشانگر عظمت و اقتدار حزب الله است.