آغاز انتخابات پارلمانی پاکستان در سایه بیم ها و امیدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این انتخابات پس از یک سال آشوب سیاسی در این کشور برگزار می شود.

این انتخابات قرار بود 27 دسامبر(6 دی ماه) برگزار شود که به علت ترور"بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق این کشور به امروز موکول شد.

در صبح روز دوشنبه، درهای 64 هزار پایگاه اخذ رای در 272 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور گشوده شد. انتظار می‌رود پایگاه‌های اخذ رای در ساعت 5 عصر به وقت محلی بسته شوند و کار شمارش آرا نیز دو تا سه ساعت بعد تمام شود.



در انتخابات امروز که برخی آن را سرنوشت ساز خوانده اند؛ بیش از 80 میلیون برای انتخاب اعضای پارلمانهای فدرال و ایالتی واجد شرایط شرکت هستند.



انتخابات امروز برای انتخاب نمایندگان مجالس فدرالی و ایالتی برگزار می شود که شمار اعضای این پارلمانها هزار و هفتاد عضو است که 849 از رای گیری مستقیم و 101 نفر از راه انتصاب مشخص می شوند.



پارلمان فدرال پاکستان، 342 نماینده است که 273 با رای مستقیم مردم و 70 نفر از راه انتصاب شامل 60 و 10 نفر از اقلیتهای مذهبی تعیین می شوند.



اما پارلمانهای ایالتی شامل 728 نماینده که 577 با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و 150 نفر از راه انتصاب تعیین می شوند.



49 حزب در انتخابات امروز شرکت می کنند؛ هفت هزار و 335 نامزد در انتخابات امروز به رقابت می پردازند.



تدابیر امنیتی شدید در پاکستان



با توجه به حساسیت اوضاع، بیش از 80 هزار نظامی و 400 هزار نیروی امنیتی و پلیس با استقرار در مناطق مختلف به ویژه در مراکز و حوزه های اخذ رای، امنیت این انتخابات را تضمین می کنند.