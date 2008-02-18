12137 جلد سند مالکیت روستایی در ایلام صادر شد

علی اصغر ناشر الاحکامی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: روند صدور اسناد برای املاک روستایی در استان ایلام شدت گرفته است به طوری که امسال 12 هزار و 137 جلد سند صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت روستایی در سالهای اخیر آغاز شده است و امسال صدور این اسناد به سرعت پیش می رود.

ناشرالاحکامی با اشاره به اینکه این اسناد به خانه های روستایی ارزش حقوقی و قانونی می دهد، بیان داشت: اسناد مالکیت روستایی مشکلات ملکی خانه های روستایی را نیز برطرف می کند.

وی عنوان کرد: صدور سند برای املاک روستایی در استان ایلام در حال انجام است و امسال از سرعت بالایی برخوردار شده است.