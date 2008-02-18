آغاز فعالیت رسمی تئاتر شهر با میزبانی از شش نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" به کارگردانی حمید سمندریان که از اواخر دی ماه امسال اجراهای خود را آغاز کرده، در بخش مرور تئاتر سال 86 در جشنواره تئاتر فجر امسال در سالن اصلی تئاتر شهر بر صحنه رفت. این نمایش اجراهای خود را تا اواخر اسفند ماه امسال ادامه می‌دهد.



این نمایش داستان زنی است که قصد توطئه برای یکی از زیردستان خود را دارد. ابتدا اطرافیان حاضر به انجام این توطئه نیستند، اما در ادامه این روند ادامه می‌یابد. گوهر خیراندیش، پیام دهکردی، میرطاهر مظلومی، احمد ساعتچیان، فرخ نعمتی، علی رامز، هوشنگ قوانلو، مهدی بجستانی، ژاله شعاری، الیکا عبدالرزاقی و علیرضا ناصحی بازیگران نمایش هستند.

ملاقات بانوی سالخورده

نمایش "خنجره‌ها" به نویسندگی مهدی پوررضائیان و کارگردانی امیر آتشانی از جمعه هفته گذشته 26 بهمن ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش تئاتر شهر ساعت 30/18 آغاز کرده است. این نمایش که در بخش چشم‌انداز تئاتر ایران در سال 87 حضور داشت، 24 و 25 بهمن اجراهای جشنواره‌ای خود را انجام داد.



این نمایش روایتگر زندگی مش کاظم تعزیه‌خوان است که به دلیل شرایط بد اقتصادی بعد از 30 سال شبیه‌خوانی نقش امام تصمیم می‌گیرد نقش خود را تغییر دهد و تبدیل به انسانی منفی شود. امیر آتشانی و حامد هوشیار گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.



از روز یکشنبه 28 بهمن اجرای دو نمایش جدید در تئاتر شهر آغاز شد. نمایش "سه‌گانه میتراس" به نویسندگی سیمین امیریان ساعت 45/17 و "امپراتور و آنجلو" به نویسندگی ایوب آقاخانی هر دو به کارگردانی امیر دژاکام ساعت 30/19 در تالار چهارسو تئاتر شهر و "تهرن" کاری از محمود استادمحمد در تالار قشقایی ساعت 30/19 به اجرا درخواهند آمد.



نمایش "سه‌گانه میتراس" از سه اپیزود مجزا تشکیل شده و شرایط بی‌زمان و مکان تعدادی شخصیت در یک فضای خاص و روابط میان افراد را انعکاس می‌دهد. بهرام ابراهیمی، شهرام حقیقت‌دوست، رحیم نوروزی، شهرام عبدلی و نسیم ادبی بازیگران این نمایش هستند.



"امپراتور و آنجلو" داستان برخورد یک زن ایرانی و مرد سیاهپوست است که هر کدام از آنها به دلیلی آواره شده و در آمریکا زندگی می‌کنند، ولی در طول برخورد و گفتگو با یکدیگر به نتایجی تازه می‌رسند. شقایق فراهانی و بهرام ابراهیمی جزو بازیگران این نمایش هستند.



نمایش "تهرن" به آئین زار و تهرن که مرحله نهایی زار است و سوءاستفاده‌هایی می‌پردازد که از این مراسم در دوران قاجاریه توسط وابستگان به حکومت انجام می‌شد. تبسم هاشمی، مهدی ساکی، مهدی آگاهی، سیامک احمدیان، عرفان ملکوتی، رضا علوی، مریم بخشی، فهیمه موسوی، رویا شجاعی، بهاره دهقانپور و فرزانه ارسطو در نمایش بازی می‌کنند.



از چهارشنبه این هفته اول اسفند با آغاز اجرای نمایش "کریستال تاور" به نویسندگی رونالد گرندز و کارگردانی نصرالله قادری که ساعت 30/17 در تالار سایه تئاتر شهر بر صحنه می‌رود، فهرست آثار این مجموعه کامل می‌شود. نمایش با بازی محسن حسینی و مهرخ افضلی داستان انفجار برج‌های دوقلو را روایت می‌کند و به نوعی به عشق میان شرق و غرب می‌پردازد.