400 میلیارد تومان تسهیلات به کارگاه های زودبازده ایلام اختصاص یافت

محمد جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته 360 میلیارد تومان به کارگاه های استان ایلام اختصاص داده شد که امسال این میزان به 400 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: در حال حاضر تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد روند پرداخت تسهیلات به کارگاه های زودبازده استان ایلام توسط بانکهاست که این مسئله به کندی پیش می رود.

محمدی با اشاره به اینکه هنوز تمام تسهیلات امسال به کارگاه های زودبازده پرداخت نشده است، بیان داشت: بانک های استان به رغم دستور العمل، نسبت به پرداخت تسهیلات در زمان مقرر خودداری می کنند.

وی از بانکهای استان ایلام خواست با پرداخت تسهیلات به کارگاه های زودبازده در راستای توسعه و اشتغال زایی استان گام بردارند.