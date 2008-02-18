جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی/فابیانو به زوج لیگ برتری نزدیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جدول دیوید ترزگه مهاجم فرانسوی یوونتوس با 15 گل زده و کریم بنزما مهاجم تیم فوتبال لیون فرانسه با به ثمر رساندن 16 گل از دیگر مدعیان دستیابی به کفش طلای فوتبال اروپا هستند.

- جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی به شرح زیر است:

* لالیگا اسپانیا :

17 گل

لوئیز فابیانو (سویا)

14 گل

دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا)

12 گل

رودفان نیستلروی (رئال مادرید)

11 گل

دانیل گونزالز(رئال مایورکا)، نیهات قهوه چی (ویا رئال)، جوزپه لیورنتینی (والادولید)، ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا) و رائول گونزالز (رئال مادرید)

10 گل

رائول تامادو (اسپانیول)، جوزپه روسی (ویارئال) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید)

9 گل

دیه گو فورلان (ویارئال) و فردریک کانوته (سویا)

8 گل

روبینیو(رئال مادرید) و لیونل مسی (بارسلونا)، لوئیز ادواردو ادو و ماریانو هوگو پاوونه (رئال بتیس) و آلوارو نگردو (آلمریا)

7 گل

ویکتور زاپاتا (والادولید)، دیوید ویا (والنسیا)، رونالدینیو و تیری هانری (بارسلونا) و فرناندز لوئیز گارسیا (اسپانیول)

6 گل

فرناندو مورینتس (والنسیا)، ادواردو فرناندو گومز(اوساسونا)، وزلی اسنایدر (رئال مادرید)، سیناما پونگوله (رکرتیوو اوئلوا)، آندرس گواردادو (دیپورتیوو لاکرونیا)، خوان فرناندو آرانگو سانز (رئال مایورکا)

* لیگ برتر انگلیس :

19 گل

کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد) و امانوئل آدبایور (آرسنال)

12 گل

بنیامین موارواری (پورتسموث)، رابی کین (تاتنهام) و فرناندو تورس (لیورپول)

11 گل

نیکلا آنلکا (چلسی)، کارلوس ته وز (منچستریونایتد) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)

10 گل

دیمیتار برباتوف (تاتنهام)

9 گل

یاکوبو آیگبنی (اورتون) و جان کارو (آستون ویلا)

8 گل

دیو کیتسون (ریدینگ) و استیون جرارد (لیورپول)

7 گل

مارکوس بنت (ویگان)، سسک فابرگاس (آرسنال) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا)

6 گل

اوبافمی مارتینز(نیوکاسل)، توماس روسیچکی (آرسنال)، بندیک مک کارتی (بلکبرن)، تیم کاهیل (اورتون)، کلینت دمپسی (فولهام)، مارتین لارسن (آستون ویلا)، کوین نولان (بولتون) و وین رونی (منچستریونایتد)

* سری آ ایتالیا :

15 گل

دیوید ترزگه (یوونتوس)

14 گل

زلاتان ابراهیموویچ (اینتر) و آدریان موتو (فیورنتینا)

12 گل

مارکو بوریه لو (جنوا)

11 گل

فرانچسکو تاوانو (لیورنو)

10 گل

خولیو کروز (اینتر)، آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس) و فرانچسکو توتی (آاس رم)

9 گل

کلودیو بلوچی (سامپدوریا)، گوران پاندف (لاتزیو) و دی اولیویه را (پالرمو)

8 گل

کاکا (میلان)، کریستیانو دونی (آتلانتا) و توماسو روکی (لاتزیو)

7 گل

مارسلو زالایتا (ناپولی)، آنتونیو دی ناتاله و فابیو کوالیارلا (اودینزه)، آلبرتو جیلاردینو (آث میلان)، وینچنزو یاکوینتا (یوونتوس)، دیوید سوزا (اینترمیلان)، نیکولا پوتزی (امپولی) و ماسیمو ماکارونه (سیه نا)

6 گل

آنتونیو لانجلا (آتلانتا)، مارک هامسیک (ناپولی)، نیکولا آموروسو (رجینا)، فابریزیو میکولی (پالرمو)، جیان پائولو پازینی (فیورنتینا)، آلسنادرو مانسینی (آ اس رم) و آلساندرو روسینا (تورینو)

* بوندس لیگا آلمان :

13 گل

لوکا تونی (بایرن مونیخ)

11 گل

ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند)

10 گل

ماریو گومژ (اشتوتگارت)

9 گل

میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ)، رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن)، مارکو پانتلیچ (هرتا برلین) و استانیسلاو سستاک (بوخوم) وایویکا اولیچ (هامبورگ)

8 گل

میک هانکه (هانوفر)، تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، کوین کورانی (شالکه)، گرافیته (ولفسبورگ) و آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)

7 گل

هوگو آلمیدا و بوبکر سانوگو (وردربرمن)، هوژتی (هانوفر) و آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)

6 گل

انریکو کرن (هانزاروستوک)، مارکوس روزنبرگ (وردربرمن)، استفان کیسلینگ (بایرلورکوزن)، ماناسه ایشاکو (دوئیسبورگ) و تاماس هاینال (کارلسروهه)

* لیگ فرانسه :

16 گل

کریم بنزما (لیون)

12 گل

مامادو نیانگ (مارسی)

11 گل

دیوید بلیون (بوردو) و تولیو دی ملو ( لومان)

10 گل

جان الماندر (تولوز)

9 گل

سیفی رافیک (لوران) و جبرئیل سیسه (مارسی)، با ته فیمبی گومیس (سنت اتین) و و دانیل نیکولا (اوسر)

8 گل

باکاری کانه (نیس)، استیو ساویدان (والنسین) و فرناندو کاوناگی (بوردو)

7 گل

جونینیو (لیون)، فردریک پیخونه و جرمی منز (موناکو)

6 گل

کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، جان آدل (والنسین)، اولیور مونترابیو (لانس)، یوان گوفران (کان) و واسون رنتیه را (استراسبورگ)