آتلتیکو مادرید در خانه باخت/ والنسیا روی نوار ناکامی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آتلتیکو مادرید دیشب در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت های لالیگا با نتیجه دو بر یک مقابل میهمان خود آتلتیک بیلبائو شکست خورد. سرجیو آگوئرو در دقیقه 5 تیم میزبان را پیش انداخت اما مارکل لاسکوراین و فرناندو لورنته در دقایق 39 و 45 گل های بیلبائو را به ثمر رساندند تا آتلتیکو مادرید هفتمین شکست فصل را متحمل شود. رائول گارسیا، بازیکن آتلتیکو مادرید، در دقیقه 52 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد.

تیم ویارئال نیز در حالی که در خانه مقابل راسینگ سانتاندر بازی می کرد با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

تیم والنسیا در همین چارچوب مقابل ختافه متوقف شد. والنسیا همچنان بحران زده است و چندان بعید نیست مسئولان این تیم اقدام به برکناری رونالد کومان هلندی کنند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا یک - رئال مورسیا صفر

* لوانته 2 - اوساسونا یک

* رکرتیوو هوئلوا 3- دپورتیوو لاکرونا 2

* وایادولید یک - مایورکا یک



جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 56 امتیاز

2- بارسلونا 51 امتیاز

3- ویارئال 43 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 41 امتیاز

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18- دپورتیوو لاکرونا 24 امتیاز

19- مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 16 امتیاز