نتایج یک نظرسنجی؛ اینترنت در آلمان جای کتاب را تنگ نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، در یک نظرسنجی - البته غیررسمی - که توسط یک مؤسسه آلمانی انجام شده است، ۳۹ درصد از 30 هزار نفری که مورد پرسش قرار گرفتهاند، عنوان کردهاند که امروز بیشتر از زمانی که اینترنت نداشتند کتاب میخوانند.
نتایج این نظرسنجی روز ۱۳ فوریه در فرانکفورت منتشر شد. ۲۵ درصد سؤال شوندگان دلیل افزایش ساعات مطالعه خود را دسترسیراحتتر و سریعتر به کتابها از طریق اینترنت اعلام کردهاند. ۱۴ درصد نیز تازههای کتاب را در اینترنت پیدا میکنند. تازههایی که خارج از دنیای مجازی وب از انتشار آنها هیچگونه اطلاعی نداشتهاند.
در این نظرسنجی غیررسمی از هر دو نفر، یکی اعلام کرده که ساعات مطالعهاش با افزایش استفاده از اینترنت نسبتی نداشته است.
در مقابل ۱۱ درصد از استفادهکنندگان اینترنت امروز کمتر از قبل مطالعه میکنند. کاهش ساعت کتابخوانی این افراد نیز یا به دلیل این است که اطلاعات مورد نیاز خود را از اینترنت کسب میکنند (۷ درصد) یا اینکه گشت و گذار اینترنتی زمان چندانی برای آنها برای مطالعه باقی نمیگذارد (۴ درصد).
این رابطه را از طرف دیگر هم میتوان دید. آماری که سایت پرسه پورتال در اکتبر ۲۰۰۷ منتشر کرده است نشان میدهد که بیش از نیمی از کسانی که اصلاً مطالعه ندارند هرگز به اصطلاح آن لاین نیز نبودهاند؛ نزدیک به ۶۲ درصد. بر اساس این آمار کاربران حرفهای اینترنت یعنی کسانی که یا هر روز یا بیشتر روزها با اینترنت سروکار دارند در 10 ماهه اول سال ۲۰۰۷ 13 کتاب خوانده بودند در حالیکه این آمار برای غیرکاربران ۱۰ کتاب است.
نکته جالب دیگر در آمار پرسه پورتال اینکه نزدیک به نیمی از سؤالشوندگان که از اینترنت استفاده نمیکنند، پولی هم بابت خرید کتاب نمیپردازند در حالی که یکسوم کاربران حرفهای مرتب کتاب میخرند.
دیگر اینکه برای اکثر قریب به اتفاق خوانندگان حرفهای کتاب - که بسیاری از آنها کاربران حرفهای نیز هستند - کتاب و کاغذ دو مفهوم جدانشدنی هستند. یعنی این افراد فقط زمانی حس میکنند کتاب میخوانند که رقص واژههای سیاه را بر صفحه کاغذی سفید ببینند.
با وجود گسترش روز افزون کتابهای الکترونیکی و علی رغم اینکه صفحات نمایش رایانهای روزبهروز زیباتر و متنوعتر میشوند، با وجود اینکه اینترنت هر روز مرزهای جدیدی را درمینوردد و فشردن کلیدی کوچک، دنیایی از اطلاعات را به نمایشگر سرازیر میکند، بازار کتاب و کتابفروشی همچنان گرم است.
کتابهای گویا هم نتوانستهاند جای چندانی میان بزرگسالان باز کنند و بیشتر طرفداران خود را در میان گروه سنی کودکان جستهاند. بدین ترتیب بهنظر میرسد که پیشبینیها برای به حاشیه رفتن کتاب توسط رایانه و اینترنت هنوز تحقق پیدا نکرده است.
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